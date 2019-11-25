В Сибири задержали угонщиков, не сумевших вскрыть два банкомата

КЕМЕРОВО, 25 ноя – РИА Новости. Четыре человека, подозреваемые в угоне автомобилей и попытках краж из банкоматов, задержаны в Новокузнецке и Красноярске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками уголовного розыска из Кемеровской области и Красноярского края задержаны подозреваемые в неправомерном завладении автомобилями и попытках краж денежных средств из банкоматов", – говорится в сообщении.
По информации МВД, трое жителей Новокузнецка прибыли в Красноярск, где угнали "ВАЗ-2110". На этой машине они подъехали к банкомату, в котором находилось 4,7 миллиона рублей, и попытались вскрыть его, но им помешала сигнализация. Спустя полтора месяца в Новокузнецке неизвестные проникли в помещение магазина, где находился банкомат с 2 миллионами рублей, но и тут потерпели неудачу. Сообщники скрылись на "ВАЗ-21099", автомобиль позже был обнаружен полицейскими в Центральном районе города.
"По подозрению в совершении данного преступления сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области задержали двоих местных жителей. Затем совместно с коллегами из Красноярска и сотрудниками Росгвардии были задержаны еще двое подозреваемых", – сказала Волк.
Трое фигурантов заключены под стражу, четвертому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 (покушение на преступление), частью 4 статьи 158 ("кража") и частью 2 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).