В Сибири задержали угонщиков, не сумевших вскрыть два банкомата

По информации МВД, трое жителей Новокузнецка прибыли в Красноярск, где угнали "ВАЗ-2110". На этой машине они подъехали к банкомату, в котором находилось 4,7 миллиона рублей, и попытались вскрыть его, но им помешала сигнализация. Спустя полтора месяца в Новокузнецке неизвестные проникли в помещение магазина, где находился банкомат с 2 миллионами рублей, но и тут потерпели неудачу. Сообщники скрылись на "ВАЗ-21099", автомобиль позже был обнаружен полицейскими в Центральном районе города.