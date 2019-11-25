Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T16:16+0300
https://ria.ru/20191125/1561561528.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156157/09/1561570903_3:0:2332:1310_1036x0_80_0_0_1d38f1d854af79244a3b536727330cc6.jpg
РИА Новости

В Сибири задержали угонщиков, не сумевших вскрыть два банкомата

14:21 25.11.2019 (обновлено: 16:16 25.11.2019)
1282
© Фото : МВД РоссииПопытка ограбления банкомата в Красноярске
Попытка ограбления банкомата в Красноярске
© Фото : МВД России
Попытка ограбления банкомата в Красноярске
КЕМЕРОВО, 25 ноя – РИА Новости. Четыре человека, подозреваемые в угоне автомобилей и попытках краж из банкоматов, задержаны в Новокузнецке и Красноярске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками уголовного розыска из Кемеровской области и Красноярского края задержаны подозреваемые в неправомерном завладении автомобилями и попытках краж денежных средств из банкоматов", – говорится в сообщении.
По информации МВД, трое жителей Новокузнецка прибыли в Красноярск, где угнали "ВАЗ-2110". На этой машине они подъехали к банкомату, в котором находилось 4,7 миллиона рублей, и попытались вскрыть его, но им помешала сигнализация. Спустя полтора месяца в Новокузнецке неизвестные проникли в помещение магазина, где находился банкомат с 2 миллионами рублей, но и тут потерпели неудачу. Сообщники скрылись на "ВАЗ-21099", автомобиль позже был обнаружен полицейскими в Центральном районе города.
"По подозрению в совершении данного преступления сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Кемеровской области задержали двоих местных жителей. Затем совместно с коллегами из Красноярска и сотрудниками Росгвардии были задержаны еще двое подозреваемых", – сказала Волк.
Трое фигурантов заключены под стражу, четвертому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 (покушение на преступление), частью 4 статьи 158 ("кража") и частью 2 статьи 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).
Таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли незаконный ввоз из Вьетнама четырех детенышей гиббона возрастом от двух до четырех месяцев. 3 сентября 2019
Вчера, 12:41
В Ростове задержали мужчину с дикими обезьянами в багажнике
720100
Обсудить 0
Ирина ВолкРосгвардияМВД РФКрасноярский крайНовокузнецкКемеровская областьКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену, гулявшую с ребенком
Сотрудниками полиции МВД Москве по подозрению в умышленном повреждении автомобилей иностранного производства задержаны трое мужчин
В Москве задержали мужчин, повреждавших машины по заказу автосервиса
Овцы
В Хакасии дикая стая загрызла более 70 овец
Статуя Фемиды
В Москве адвокат пойдет под суд за вымогательство 20 миллионов рублей
Сотрудник полиции
В Петербурге арестовали водителя, стрелявшего в воздух из автомобиля
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Улан-Удэ дом эвакуировали из-за склада тротила в одной из квартир
Автомобиль скорой помощи
Пассажир умер в поезде Петербург — Москва, сообщили СМИ
Эмблема киностудии Ленфильм в Санкт-Петербурге
Коллектив "Ленфильма" поддержал гендиректора, которого хотят уволить
Заместитель руководителя Росалкогольрегулирования Ирина Голосная в Пресненском суде Москвы
Замглавы Росалкогольрегулирования арестовали по делу о коррупции
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной конкурсу медиагрантов РГО
РГО в 2020 году планирует расширить работу в интернете
Офис компании Нафтогаз в Киеве
В "Нафтогазе" допустили заключение договора по транзиту газа на год
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Активисты из организации Белые каски в Алеппо, Сирия
Россия выступила против участия "Белых касок" в конференции стран ОЗХО
Полицейский
В Москве и Челябинске задержали подозреваемых в терроризме
Сотрудники полиции у отделения посольства Белоруссии в Екатеринбурге. 25 ноября 2019
В Екатеринбурге неизвестные напали на отделение посольства Белоруссии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
Лента новостейМолния