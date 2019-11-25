В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену, гулявшую с ребенком

Она сообщила, что вечером 24 ноября мужчина ударил ножом бывшую супругу, которая возвращалась с ребенком с прогулки возле жилого дома по Волгоградскому проспекту в Москве. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
"По инициативе руководства ГСУ СК РФ Москве следователями принято к производству уголовное дело по факту нападения мужчины на бывшую супругу на юго-востоке Москвы, возбужденное органами полиции по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сказала Иванова.
Она также добавила, что следователи ведут поиски подозреваемого.