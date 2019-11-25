В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену, гулявшую с ребенком

Она сообщила, что вечером 24 ноября мужчина ударил ножом бывшую супругу, которая возвращалась с ребенком с прогулки возле жилого дома по Волгоградскому проспекту в Москве. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.