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РИА Новости

В Москве мужчина напал с ножом на бывшую жену, гулявшую с ребенком

14:16 25.11.2019 (обновлено: 14:18 25.11.2019)
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мужчина на юго-востоке Москвы напал с ножом на бывшую жену, которая возвращалась с прогулки с ребенком, расследованием дела займется СК, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Она сообщила, что вечером 24 ноября мужчина ударил ножом бывшую супругу, которая возвращалась с ребенком с прогулки возле жилого дома по Волгоградскому проспекту в Москве. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
"По инициативе руководства ГСУ СК РФ Москве следователями принято к производству уголовное дело по факту нападения мужчины на бывшую супругу на юго-востоке Москвы, возбужденное органами полиции по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - сказала Иванова.
Она также добавила, что следователи ведут поиски подозреваемого.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Юлия ИвановаСледственный комитет РФМоскваРоссияПроисшествия
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