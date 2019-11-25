В Бийске более шести тысяч человек остались без отопления из-за аварии

БАРНАУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Сотрудники "Сибирской генерирующей компании" (СГК) ликвидируют повреждение на теплосети в Бийске, где из-за аварии без отопления остались 6,3 тысячи человек, сообщает пресс-служба СГК.
"Всего отключены 267 объектов, 218 из них - жилые дома, там проживают 6,3 тысячи человек, остальное - социальные объекты. Специалисты восстанавливают задвижку на тепловой сети в тепловой камере, проводить земляные работы там не нужно", - сказал собеседник агентства.
По данным СГК, проверка температуры в помещениях, включая замеры в детских садах, показала, что там от 20 до 25 градусов тепла. В Бийске в понедельник минус 12 градусов.