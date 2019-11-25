В Бийске более шести тысяч человек остались без отопления из-за аварии

"Всего отключены 267 объектов, 218 из них - жилые дома, там проживают 6,3 тысячи человек, остальное - социальные объекты. Специалисты восстанавливают задвижку на тепловой сети в тепловой камере, проводить земляные работы там не нужно", - сказал собеседник агентства.