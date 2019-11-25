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РИА Новости

В Бийске более шести тысяч человек остались без отопления из-за аварии

13:58 25.11.2019 (обновлено: 14:00 25.11.2019)
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© Depositphotos / Georg.S.VРадиатор отопления в квартире
Радиатор отопления в квартире
© Depositphotos / Georg.S.V
Радиатор отопления в квартире. Архивное фото
БАРНАУЛ, 25 ноя - РИА Новости. Сотрудники "Сибирской генерирующей компании" (СГК) ликвидируют повреждение на теплосети в Бийске, где из-за аварии без отопления остались 6,3 тысячи человек, сообщает пресс-служба СГК.
"Всего отключены 267 объектов, 218 из них - жилые дома, там проживают 6,3 тысячи человек, остальное - социальные объекты. Специалисты восстанавливают задвижку на тепловой сети в тепловой камере, проводить земляные работы там не нужно", - сказал собеседник агентства.
Проверка отопления в квартире. Архивное фото
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По данным СГК, проверка температуры в помещениях, включая замеры в детских садах, показала, что там от 20 до 25 градусов тепла. В Бийске в понедельник минус 12 градусов.
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