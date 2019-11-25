Главу "Мемориала" оштрафовали по закону об иноагентах

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей председателя правления международного правозащитного общества "Мемориал" Яна Рачинского по закону об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в суде.
Председателя правления, а ранее и сам "Мемориал" признали виновными в распространении материалов без плашки "Иностранный агент". Общество уже не раз штрафовали по этой статье Административного кодекса.
"Мемориал" — неправительственная организация, изучающая политические репрессии в СССР. Ее признали иностранным агентом в 2013 году.
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