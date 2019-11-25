Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-25T14:34+0300
https://ria.ru/20191125/1561559196.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155980/60/1559806084_0:0:3282:1846_1036x0_80_0_0_ea935552b9b8982363d31f834d175af8.jpg
РИА Новости

Главу "Мемориала" оштрафовали по закону об иноагентах

13:53 25.11.2019 (обновлено: 14:34 25.11.2019)
780
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Статуя Фемиды в суде. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей председателя правления международного правозащитного общества "Мемориал" Яна Рачинского по закону об иностранных агентах, сообщили РИА Новости в суде.
Председателя правления, а ранее и сам "Мемориал" признали виновными в распространении материалов без плашки "Иностранный агент". Общество уже не раз штрафовали по этой статье Административного кодекса.
"Мемориал" — неправительственная организация, изучающая политические репрессии в СССР. Ее признали иностранным агентом в 2013 году.
Заседание Совета Федерации РФ
22 ноября, 16:47
Комитет Совфеда поддержал закон о признании физлиц иноагентами
17440107
Обсудить 4
МемориалРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Церковь Всех Святых на Кулишках в Москве
РПЦ приостановила работу Александрийского подворья в Москве
Социальная сеть Twitter
Twitter заблокировал аккаунт проекта "Хорошие новости"
Люди стоят в очереди, чтобы отдать свой голос во время выборов в районный совет в округе Нг Кван О в Гонконге
Стали известны признаки того, что в России зреет Гонконг
Лео Бокерия
В Минздраве рассказали о перестановках в руководстве Центра Бакулева
Рабочий на газовой станции на Украине
"Нафтогаз" ответил "Газпрому" на предложение по транзитному контракту
Наталья Ветлицкая в ток-шоу Андрея Малахова Привет, Андрей!
Простят ли россияне певицу, обзывавшую их
LADA Vesta с АТ
АвтоВАЗ запустил продажи обновленного семейства Lada Vesta
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Совфед одобрил закон, позволяющий признавать физлица иноагентами
Строительство газопровода Северный поток — 2
Европа может отомстить Украине за "Северный поток — 2"
Отлив на Азовском море
В МЧС назвали причину отлива на сотню метров в Азовском море
Сергей Неверов
Как лидер ОПГ, боровшейся за АвтоВАЗ, сбежал на Украину
Свидетельство о совершении таинства крещения
В Кургане священник отказался крестить ребенка с родимым пятном
Сбор урожая на винограднике
Вино вместо водки: Госдума обсуждает исторический закон
Снос памятника В. Ленину в Запорожье, Украина. 17 марта 2016
"Борьба с русским прошлым". Как теперь перепишут историю на Украине
Проверка отопления в квартире. Архивное фото
Слишком умные! Как сэкономить на отоплении
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:23Южная Корея выразила КНДР протест из-за артиллерийских учений
05:14Делегация из США встретилась с командующим Ливийской армией Хафтаром
05:07Российские военные оказывают помощь возвращающимся в Пальмиру жителям
05:06Пушков оценил заявление украинского министра о контракте с "Газпромом"
04:50Роспотребнадзор советует остерегаться контрафакта в "черную пятницу"
04:29В WhatsApp появится новая функция
04:26При пожаре в Красноярском крае погибли четыре человека
04:21На Украине назвали контракт с "Газпромом" абсолютным приоритетом
04:05В Израиле турист рассказал о нападении на него акулы
04:02В Приморье уволен дворник, чей племянник чистил снег с козырька школы
03:52В Голливуде полицейские застрелили мужчину, вооруженного мачете
03:50Ученые "Росатома" создали "суперсталь" для проектов в Арктике
03:41Китай выразит США протест из-за законопроекта по Гонконгу
03:41Соловьев сравнил Зеленского с завхозом
03:38СМИ: ВС США удовлетворил апелляцию адвокатов Трампа по его налогам
03:31Эксперт рассказал, как защитить "умные устройства" от хакеров
03:25Космонавты на МКС встретят Новый год без черной икры
03:14Врачи рассказали, почему нельзя есть много мандаринов
03:13Дипломатический источник назвал встречу Путина с Трампом бессмысленной
03:07Исследование: ежедневно играющим в видеоигры сложнее искать работу
Лента новостейМолния