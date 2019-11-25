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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

Чайную продукцию на выставке в Москве показали 60 компаний из КНР

13:48 25.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусовебоскребы делового центра "Москва-сити", здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
ебоскребы делового центра Москва-сити, здание Министерства иностранных дел РФ, храм Христа Спасителя, храм Воскресения Христова в Кадашах (справа)
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 25 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". В московском выставочном центре "Сокольники" с 22 по 24 ноября прошла выставка китайского чая "Один пояс, один путь". Были представлены 60 производителей чая из провинции Фуцзянь, одной из главных чайных провинций Китая.
Одна из главных целей мероприятия - развитие торговли между Китаем и Россией. К участию в выставке были приглашены представители российского чайного рынка: торговые компании, предприятия общественного питания и розничные покупатели.
Во время выставки прошли дегустация чая, чайные церемонии, форум по чайной культуре, а также мероприятия, нацеленные на укрепление торговых и культурных обменов в чайной отрасли: это круглый стол "Китайский чай в России. Перспективы развития и сотрудничества", конференция по экономическому и торговому сотрудничеству в области чайной промышленности, конкурс-оценивание чая "вслепую".
Выставка стала очередным шагом, способствующим взаимопроникновению и взаимообогащению культур двух стран, отметили участники церемонии открытия выставки.
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22 ноября, 12:06Россия-Китай: Главное
Более тысячи работ собрал конкурс "Красоты КНР и России в твоем объективе"
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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