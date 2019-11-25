Чайную продукцию на выставке в Москве показали 60 компаний из КНР

Одна из главных целей мероприятия - развитие торговли между Китаем и Россией. К участию в выставке были приглашены представители российского чайного рынка: торговые компании, предприятия общественного питания и розничные покупатели.

Во время выставки прошли дегустация чая, чайные церемонии, форум по чайной культуре, а также мероприятия, нацеленные на укрепление торговых и культурных обменов в чайной отрасли: это круглый стол "Китайский чай в России. Перспективы развития и сотрудничества", конференция по экономическому и торговому сотрудничеству в области чайной промышленности, конкурс-оценивание чая "вслепую".