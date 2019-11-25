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РИА Новости

Власти Лондона отказали Uber в выдаче лицензии на работу в столице

13:33 25.11.2019
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© Depositphotos / rabbit75_depЛондон
Лондон
© Depositphotos / rabbit75_dep
Лондон. Архивное фото
ЛОНДОН, 25 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Власти Лондона отказали онлайн-сервису автомобильных перевозок Uber в выдаче лицензии на работу в британской столице.
"Несмотря на то, что компания решила ряд проблем, у "Транспорта для Лондона" нет уверенности в том, что сходные проблемы не появятся вновь в будущем, что привело нас к заключению, что компания в настоящий момент не соответствует требованиям", - говорится в заявлении предприятия, управляющего лондонским транспортом.
По словам главы управления лицензирования TfL Хелен Чапмэн, главная претензия к Uber связана с безопасностью пассажиров.
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"Хотя мы признаем, что Uber улучшил работу, неприемлемо, что компания позволяет пассажирам садиться в машину с водителями, у которых теоретически может не быть прав и страховки", - заявила она.
В том случае, если Uber решит подать апелляцию, что, скорей всего, произойдет, компании придется доказать в суде, что она приняла меры для обеспечения требуемого уровня безопасности пассажиров.
"В случае подачи апелляции, Uber может продолжать работать, а мы будем внимательно следить за компанией, чтобы ее руководство тщательно контролировало соблюдение требований безопасности при внесении изменений в работу", - говорится в заявлении Чапмэн.
24 сентября власти Лондона выдали Uber двухмесячную лицензию и пообещали далее следить за процессом обеспечения безопасности пассажиров.
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