Власти Лондона отказали Uber в выдаче лицензии на работу в столице

ЛОНДОН, 25 ноя – РИА Новости, Мария Табак. Власти Власти Лондона отказали онлайн-сервису автомобильных перевозок Uber в выдаче лицензии на работу в британской столице.

"Несмотря на то, что компания решила ряд проблем, у "Транспорта для Лондона" нет уверенности в том, что сходные проблемы не появятся вновь в будущем, что привело нас к заключению, что компания в настоящий момент не соответствует требованиям", - говорится в заявлении предприятия, управляющего лондонским транспортом.

По словам главы управления лицензирования TfL Хелен Чапмэн, главная претензия к Uber связана с безопасностью пассажиров.

"Хотя мы признаем, что Uber улучшил работу, неприемлемо, что компания позволяет пассажирам садиться в машину с водителями, у которых теоретически может не быть прав и страховки", - заявила она.

В том случае, если Uber решит подать апелляцию, что, скорей всего, произойдет, компании придется доказать в суде, что она приняла меры для обеспечения требуемого уровня безопасности пассажиров.

"В случае подачи апелляции, Uber может продолжать работать, а мы будем внимательно следить за компанией, чтобы ее руководство тщательно контролировало соблюдение требований безопасности при внесении изменений в работу", - говорится в заявлении Чапмэн.