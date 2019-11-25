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РИА Новости

Встреча Лаврова и Педерсена может состоятся в декабре

13:28 25.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключил, что его встреча со спецпредставителем генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном пройдет в декабре.
"Что касается нашей потенциальной встречи с господином Педерсеном, да, по-моему, будет в начале декабря несколько многосторонних мероприятий, где мы можем с ним пересечься. Если у него будет заинтересованность во встрече, конечно, мы такую встречу проведем. Говорить будем о том, что он должен строго руководствоваться своим мандатом, добиваться, чтобы все без исключения уважали принцип достижения договоренностей между самими сирийским сторонами, не допускали каких-либо попыток вмешиваться в этот процесс. Тем более такие попытки не должны проистекать из самого офиса спецпосланника и это понятно" , - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Непала Прадипом Кумаром Гьявали.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
23 ноября, 00:34Война в Сирии
Педерсен оценил проведение заседания конституционного комитета Сирии
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Переговоры в Нур-Султане, известные как "астанинский формат" (по прежнему названию столицы Казахстана), ведутся с 2017 года, а в январе 2018 года в Сочи прошел конгресс сирийского нацдиалога, который стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников. Главным результатом конгресса стало решение о создании конституционного комитета, который будет работать в Женеве и основной задачей которого должна стать подготовка конституционной реформы.
Торжественное открытие комитета под эгидой ООН прошло в Женеве 30 октября, его первое заседание - 4 ноября. Очередной раунд должен начаться 25 ноября.
Комитет состоит из трех равных частей - по 50 представителей от оппозиции, правительства и гражданского общества. Расширенный состав комитета включает 150 человек, по 50 из каждой группы, и большинством голосов будет принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав комитета из 45 человек. Основной целью комитета является подготовка конституционной реформы в Сирии, чтобы на ее основе провести выборы в стране, положив начало процессу политического урегулирования в арабской республике.
Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен
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