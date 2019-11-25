Встреча Лаврова и Педерсена может состоятся в декабре

"Что касается нашей потенциальной встречи с господином Педерсеном, да, по-моему, будет в начале декабря несколько многосторонних мероприятий, где мы можем с ним пересечься. Если у него будет заинтересованность во встрече, конечно, мы такую встречу проведем. Говорить будем о том, что он должен строго руководствоваться своим мандатом, добиваться, чтобы все без исключения уважали принцип достижения договоренностей между самими сирийским сторонами, не допускали каких-либо попыток вмешиваться в этот процесс. Тем более такие попытки не должны проистекать из самого офиса спецпосланника и это понятно" , - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Непала Прадипом Кумаром Гьявали.