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РИА Новости

Правительство Греции позаботится о четырех тысячах беспризорниках

13:22 25.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПолицейский в лагере беженцев с Ближнего Востока на острове Лесбос в Греции
Полицейский в лагере беженцев с Ближнего Востока на острове Лесбос в Греции
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Полицейский в лагере беженцев с Ближнего Востока на острове Лесбос в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 25 ноя – РИА Новости. Правительство Греции начинает программу помощи беспризорникам, которые прибыли в страну с мигрантами и беженцами.
Программа "Ни один ребенок не одинок" призвана защитить 4 тысячи детей и подростков, прибывших без сопровождения взрослых, предоставить им крышу над головой, медицинскую помощь и образование, сообщила пресс-служба премьера.
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"Мы не должны позволить вовлечь их в эксплуатацию и преступность. Маленькие души не должны стать жертвами виновных", - заявил премьер-министр Кириакос Мицотакис при обсуждении в правительстве программы.
По его словам, он лично будет следить заниматься проблемой беспризорников, сосредоточив все соответствующие полномочия в офисе премьера.
"Будут быстро созданы структуры для размещения 4 тысяч детей, которые в настоящее время выживают в ужасных условиях. В каждой структуре будут проживать небольшие группы, они будут питаться и жить так, как того требует их нежный возраст. С помощью учителей, врачей и психологов, а также с теплотой, которую, к сожалению, они не испытывают от родителей", - сказал Мицотакис.
Он выступил со "строгим предупреждением". "Те преступники, которые осмеливаются мучить и торговать детьми, должны знать, что государство будет преследовать их безжалостно. И накажет их без жалости, спасая невинных существ из их рук", - сказал премьер.
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Национальным координатором программы назначена Ирина Агапидакис, психолог, преподаватель общественного здравоохранения на медицинском факультете Европейского университета Кипра.
Как пояснил журналистам чиновник правительства, задачей является перевезти 2,5 тысячи несовершеннолетних без сопровождения из таких лагерей, как Мориа на Лесбосе, и 1,3 тысячи беспризорников, которые пытаются выжить на улице, в структуры долгосрочного размещения, способные предоставить многоплановый уход за детьми.
Сейчас в Греции работают порядка 60 таких структур, они принимают около 1200 детей, главным образом по инициативе неправительственных организаций или Международной организации по миграции.
Каждая новая структура будет вмещать небольшое количество несовершеннолетних, предоставит им жилье, еду, образование, фармацевтическую и медицинскую помощь, психологическую поддержку. Она также предоставит необходимые юридические услуги беспризорным детям, у которых есть родственники в других европейских странах и которые хотят воссоединиться со своими семьями.
Статус "несовершеннолетний без сопровождения" будет определен законом, чтобы дети могли просить убежище и имели гарантированные права.
План будет выполнен быстро, при финансовой поддержке фондов Европейского союза, сообщили в правительстве.
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