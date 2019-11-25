Лукашенко заявил о важности завершения формирования правовой базы с ЕС

МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о заинтересованности Минска выстраивать взаимоуважительный диалог с ЕС и подчеркнул, что важно завершить формирование договорно-правовой базы с Евросоюзом, желательно, без предварительных условий.
"Нам интересен передовой опыт Евросоюза во многих сферах. Но для начала необходимо завершить процесс формирования договорно-правовой базы и подготовленные уже документы (проекты соглашений по визовым процедурам и реадмиссии с ЕС - ред.) подписать", - сказал в понедельник в Минске Лукашенко во время встречи с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто. Белорусский президент подчеркнул, что "желательно не ставить никаких предварительных условий, надо двигаться в этом направлении".
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По его словам, переговоры и договоры - это долгий путь и компромиссы, и раз стороны "выработали соответствующие договоры и пришли к пониманию того, что надо их подписывать, двигаться в этом направлении, то тянуть с этим не следует". Белорусский лидер подчеркнул, что в нынешних условиях "малые и средние государства должны как-то ближе быть к друг другу, объединяться, если это возможно для того, чтобы устоять в тяжелом бурном мире".
"Беларусь крайне заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и добрососедских отношений не только с Европейским союзом, но и с вашими государствами - Швецией и Финляндией, для нас вы являетесь в определенном смысле образцом хозяйствования... Я надеюсь, вы нам подскажете, в каком направлении двигаться, прежде всего, в экономике. Поэтому мы очень заинтересованы в выстраивании с вами добрых отношений", - отметил Лукашенко.
По его словам, "в общих интересах, чтобы регион стал оазисом мира, спокойствия и процветания". "Будет это, будем богаты, будут жить нормально наши народы. Если не будет покоя, если мы все время будем спорить и, не дай бог, начнутся столкновения, как на востоке Украины, никогда не будет счастья для наших народов. Именно к этому мы стремимся, формулируя свои мирные инициативы и продвигая идеи, направленные на снижение напряженности и укрепления добрососедства", - продолжил белорусский президент.