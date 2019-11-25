Лукашенко заявил о важности завершения формирования правовой базы с ЕС

МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о заинтересованности Минска выстраивать взаимоуважительный диалог с ЕС и подчеркнул, что важно завершить формирование договорно-правовой базы с Евросоюзом , желательно, без предварительных условий.

"Нам интересен передовой опыт Евросоюза во многих сферах. Но для начала необходимо завершить процесс формирования договорно-правовой базы и подготовленные уже документы (проекты соглашений по визовым процедурам и реадмиссии с ЕС - ред.) подписать", - сказал в понедельник в Минске Лукашенко во время встречи с министрами иностранных дел Швеции Анн Линде и Финляндии Пеккой Хаависто. Белорусский президент подчеркнул, что "желательно не ставить никаких предварительных условий, надо двигаться в этом направлении".

По его словам, переговоры и договоры - это долгий путь и компромиссы, и раз стороны "выработали соответствующие договоры и пришли к пониманию того, что надо их подписывать, двигаться в этом направлении, то тянуть с этим не следует". Белорусский лидер подчеркнул, что в нынешних условиях "малые и средние государства должны как-то ближе быть к друг другу, объединяться, если это возможно для того, чтобы устоять в тяжелом бурном мире".

"Беларусь крайне заинтересована в выстраивании взаимоуважительных и добрососедских отношений не только с Европейским союзом, но и с вашими государствами - Швецией и Финляндией, для нас вы являетесь в определенном смысле образцом хозяйствования... Я надеюсь, вы нам подскажете, в каком направлении двигаться, прежде всего, в экономике. Поэтому мы очень заинтересованы в выстраивании с вами добрых отношений", - отметил Лукашенко.