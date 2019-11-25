Россия за сутки зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 нарушения, Турция - 13, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Латакия – восемь, Алеппо – шесть, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 фактов открытия огня в провинциях: Хама – пять, Латакия – восемь", - говорится в тексте бюллетеня.
В течение суток Центром по примирению проведены две гуманитарные акции - в населенном пункте Алькин (провинция Дераа) выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,45 тонны, а в городе Пальмира (провинции Хомс) проведена образовательно-гуманитарная акция "Дети России – детям Сирии", выдано 400 продовольственных наборов общим весом 1,94 тонны.
25 октября, 19:16Гуманитарная ситуация на северо-востоке Сирии