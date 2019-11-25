Россия за сутки зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Латакия – восемь, Алеппо – шесть, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 фактов открытия огня в провинциях: Хама – пять, Латакия – восемь", - говорится в тексте бюллетеня.