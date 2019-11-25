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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
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РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 24 нарушения перемирия в Сирии

13:04 25.11.2019
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© Фото : SANAПодразделения сирийской армии
Подразделения сирийской армии
© Фото : SANA
Подразделения сирийской армии. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 24 нарушения, Турция - 13, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – семь, Латакия – восемь, Алеппо – шесть, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 13 фактов открытия огня в провинциях: Хама – пять, Латакия – восемь", - говорится в тексте бюллетеня.
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