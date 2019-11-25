Татьяна Навка представит фрагмент нового шоу на открытии ГУМ-катка

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Фигуристка Татьяна Навка представит фрагмент своего нового ледового шоу "Спящая красавица. Легенда двух королевств" на открытии ГУМ-катка в Москве 29 ноября, сообщила РИА Новости пресс-служба ГУМ-катка и ГУМ-ярмарки.
В следующую пятницу состоится открытие четырнадцатого сезона ГУМ-катка. В этом году тема его оформления приурочена к юбилею детской программы "Спокойной ночи, малыши!", которой исполнилось 55 лет.
"Специально для гостей торжественного открытия ГУМ-катка 29 ноября знаменитая фигуристка Татьяна Навка представит фрагмент своего нового мюзикла на льду "Спящая красавица. Легенда двух королевств", мировая премьера которого состоится во дворце спорта "Мегаспорт" в Москве 27 декабря", - рассказали в пресс-службе.
Отмечается, что вместе с Татьяной Навкой на лед выйдет Алина Загитова и двукратный победитель Чемпионата четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев.
"Стало доброй традицией показывать на ГУМ-катке фрагменты из наших новых шоу. Кататься на Красной площади для меня всегда огромное счастье, особенно в окружении лучших фигуристов мира. Я часто прихожу на ГУМ-каток не только выступать, но и просто отдохнуть с семьей. И каждый раз мы все получаем здесь заряд неповторимых эмоций, будто снова попадаем в детство", — цитирует пресс-служба Татьяну Навку.
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Международные агентства "Россия сегодня" и Sputnik выступают информационными партнерами ГУМ-катка.