Татьяна Навка представит фрагмент нового шоу на открытии ГУМ-катка

"Стало доброй традицией показывать на ГУМ-катке фрагменты из наших новых шоу. Кататься на Красной площади для меня всегда огромное счастье, особенно в окружении лучших фигуристов мира. Я часто прихожу на ГУМ-каток не только выступать, но и просто отдохнуть с семьей. И каждый раз мы все получаем здесь заряд неповторимых эмоций, будто снова попадаем в детство", — цитирует пресс-служба Татьяну Навку.