Мосгорсуд рассмотрит жалобы Калви на арест имущества 4 декабря

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд 4 декабря рассмотрит жалобы находящегося под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви на арест имущества и денежных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Судебные заседания были назначены на понедельник, однако Калви не был должным образом извещен об их проведении.

Защита предпринимателя жалуется на два постановления Басманного суда Москвы от 27 августа. Одним из них суд наложил арест на имущество Калви, другим – на почти 7,5 миллионов рублей на счетах.

Бизнес-партнер Калви, гражданин Франции Филипп Дельпаль также обжалует арест денежных средств. Его защита пока не раскрывает, о какой сумме идёт речь, рассмотрение апелляционной жалобы по этому вопросу назначено на 4 декабря.

Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.

Независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, пришла к другим результатам. По словам защиты, ознакомившейся с ее результатами в конце сентября, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.