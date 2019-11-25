Мосгорсуд рассмотрит жалобы Калви на арест имущества 4 декабря

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд 4 декабря рассмотрит жалобы находящегося под домашним арестом основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви на арест имущества и денежных средств, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Судебные заседания были назначены на понедельник, однако Калви не был должным образом извещен об их проведении.
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Защита предпринимателя жалуется на два постановления Басманного суда Москвы от 27 августа. Одним из них суд наложил арест на имущество Калви, другим – на почти 7,5 миллионов рублей на счетах.
Бизнес-партнер Калви, гражданин Франции Филипп Дельпаль также обжалует арест денежных средств. Его защита пока не раскрывает, о какой сумме идёт речь, рассмотрение апелляционной жалобы по этому вопросу назначено на 4 декабря.
Следствие полагает, что Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании Internationl Financial Technology Group. Они были оценены в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч.
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Независимая экспертиза, проведенная по заказу следствия, пришла к другим результатам. По словам защиты, ознакомившейся с ее результатами в конце сентября, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 миллиарда.
Тема уголовного преследования Калви неоднократно поднималась на самом высоком уровне. В середине октября стало известно, что на деловом завтраке с членами правительства России об этом говорили представители Консультативного совета по иностранным инвестициям. По мнению последних, ситуация "не способствует" улучшению инвестиционного климата в стране.