Новых данных по освобождению израильтянки Иссахар нет, заявил Песков

"У меня по этому сюжету нет какой-либо новой информации для вас", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получил ли президент прошение от Яффы Иссахар, матери Наамы, о помиловании ее дочери и передавала ли она эту просьбу через патриарха Иерусалимского Феофила III.