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РИА Новости

Новых данных по освобождению израильтянки Иссахар нет, заявил Песков

12:35 25.11.2019
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© REUTERS / Family photoГражданка Израиля Наама Иссахар
Гражданка Израиля Наама Иссахар
© REUTERS / Family photo
Гражданка Израиля Наама Иссахар. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что у него нет информации о том, получал ли глава государства прошение о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в РФ за контрабанду наркотиков.
"У меня по этому сюжету нет какой-либо новой информации для вас", - сказал Песков, отвечая на вопрос, получил ли президент прошение от Яффы Иссахар, матери Наамы, о помиловании ее дочери и передавала ли она эту просьбу через патриарха Иерусалимского Феофила III.
Израильтянка Наама Иссахар
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Гражданка Израиля Наама Иссахар была приговорена 11 октября Химкинским судом к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали 9 апреля этого года в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", где она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив. В сумке девушки были обнаружены 9,6 грамма гашиша.
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Дмитрий ПесковРоссияИзраильОбщество
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