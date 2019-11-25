Фестиваль российской культуры пройдет в Китае в декабре

Фестиваль приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР. Фестиваль российской культуры откроет гала-концерт, который состоится 9 декабря в Пекине. На концерте прозвучат произведения выдающихся российских композиторов в исполнении ведущих музыкантов и коллективов России. Прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина исполнит русский танец из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского и миниатюру "Лебедь" на музыку Камиля Сен-Санса и т.д.