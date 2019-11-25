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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
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РИА Новости

Фестиваль российской культуры пройдет в Китае в декабре

11:34 25.11.2019
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© Fotolia / SeanPavonePhotoГород Пекин
Город Пекин
© Fotolia / SeanPavonePhoto
МОСКВА, 25 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Фестиваль российской культуры в Пекине и Тяньцзине с 8 по 11 декабря. В них примут участие ведущие российские исполнители и деятели театрального искусства, сообщила пресс-служба министерства культуры России.
Фестиваль приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и КНР. Фестиваль российской культуры откроет гала-концерт, который состоится 9 декабря в Пекине. На концерте прозвучат произведения выдающихся российских композиторов в исполнении ведущих музыкантов и коллективов России. Прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина исполнит русский танец из балета "Лебединое озеро" Петра Чайковского и миниатюру "Лебедь" на музыку Камиля Сен-Санса и т.д.
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22 ноября, 12:06Россия-Китай: Главное
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Россия-Китай: ГлавноеБольшой театрМинистерство культуры РФКитайРоссия
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