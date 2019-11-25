Экологи призвали не паниковать из-за сильного отлива в Азовском море

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Сильный отлив, произошедший в . Сильный отлив, произошедший в Азовском море , является стандартным явлением, связанным с погодными условиями, береговая линия может принять привычные очертания уже на этой неделе, сообщил РИА Новости исполнительный директор организации "Гражданская инициатива против экопреступности" Дмитрий Шевченко.

В минувшие выходные в соцсетях появился ряд сообщений о сильном отливе в реке Дон, а также в Азовском море. Отмечалось, что море отступило примерно на сотню метров. В ГУМЧС по Краснодарскому краю пояснили, что это произошло в связи с сильным ветром, который "выгнал" воду из привычных берегов.

"Отлив в этом году, действительно, достаточно сильный, но в этом нет ничего аномального. Это регулярное явление на Азовском море, связанное с метеорологической ситуацией: сухая осень и преобладает северо-восточный ветер, который сгоняет воду", - сказал Шевченко.

Он пояснил, что Азовское море – это мелководный замкнутый водоем, который "как чашка - куда подуешь, туда вода и сбегает", поэтому при смене направления ветра на юго-западный вода вернется. "Судя по прогнозу, в ближайшую неделю это и произойдет, никакого повода паниковать нет", - добавил собеседник.