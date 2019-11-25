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РИА Новости

МИД предупредил россиян о "красном уровне" метеоопасности в Греции

11:19 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГреция
Греция
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Греция. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о "красном уровне" метеоопасности в западной части Греции.
"Греция – 25-26 ноября в стране сохраняются сложные метеоусловия: обильные осадки и сильный ветер; угроза оползней; в западных регионах действует "красный уровень" метеоопасности; повреждения инфраструктуры; возможно ограничение дорожного движения", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter.
В департаменте также сообщили о том, что в Италии в понедельник остаются перекрытыми около 50 автодорог местного и регионального назначения из-за продолжающихся ливней в областях Пьемонт и Валле-д’Аоста, сохраняется опасность схода оползней.
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