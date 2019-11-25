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РИА Новости

ДНР опровергла обвинения Киева в обстреле позиций силовиков

10:47 25.11.2019
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War UkraineУкраинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Вадим Ковальов / War Ukraine
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК/КИЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Возгорание зданий в районе подконтрольного Киеву Березового произошло из-за нарушения правил пожарной безопасности со стороны украинских силовиков, а не из-за обстрела, заявили в понедельник РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее пресс-центр Операции объединенных сил Украины сообщил, что в результате обстрела позиций украинских силовиков в районе Березового в Донбассе сгорели шесть зданий.
"Вчера в результате нарушения правил пожарной безопасности при использовании горюче-смазочных материалов для обогрева на позициях вооруженных формирований Украины в районе Березового произошло возгорание, которое и привело к возгоранию дачных домиков", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
Он отметил, что теперь противник пытается выдать данный факт якобы за обстрелы со стороны ДНР.
"Подчеркну, Народная милиция ДНР строго соблюдает режим прекращения огня. Данное заявление противника – очередная дезинформация", - добавил представитель ведомства.
Евгений Балицкий
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