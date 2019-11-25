В чувашском селе Шихазаны открыли инновационный ДК

ЧЕБОКСАРЫ, 25 ноя – РИА Новости. Дом культуры открылся в селе чувашском селе Шихазаны, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

"Это знаковое и знаменательное событие. Мы открываем самый современный, инновационный Дом культуры в республике. Хочу доложить, что мы запланировали строительство в сельской местности 25 учреждений культуры. Это на первом этапе. На втором этапе – еще 25 культурно-досуговых учреждений построим. Кроме этого, мы оснащаем уже действующие учреждения культуры современным свето-музыкальным оборудованием, капитально ремонтируем, обустраиваем прилегающую территорию", - сказал глава Чувашии Михаил Игнатьев, выступая на церемонии открытия дома.

Строительство Дома культуры началось в 2018 году, на его возведение были выделены более 55 миллионов рублей.

В пресс-службе отметили, что это - настоящий многофункциональный досуговый центр. В двухэтажном здании площадью тысяча квадратных метров имеется зрительный зал на триста посадочных мест, кабинеты для кружковой работы. Под одной крышей разместятся народный театр, хор ветеранов, народный хор работников культуры, ВИА "Асам", фольклорный коллектив "Шевле" и другие творческие коллективы района. По словам руководителей нового Дома культуры, здесь будут проводиться мероприятия не только районного, но и республиканского масштаба.