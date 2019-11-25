В Иране заявили, что США не имеют права вмешиваться в ядерную сделку

ТЕГЕРАН, 25 ноя – РИА Новости. Иран считает, что США не имеют права вмешиваться в ядерную сделку, заявил официальный представитель МИД Ирана Иран считает, что США не имеют права вмешиваться в ядерную сделку, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон отменяет исключения из санкций, действовавшие для ядерного объекта в Фордо в Иране.

"Что касается ряда (ядерных) исключений из санкций США, мы не считаем, что США могут высказываться как-то о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) или вмешиваться в этот вопрос, а также судить о наших ядерных обязательствах", - сказал на брифинге Мусави.

Он также подтвердил, что Тегеран продолжает сотрудничество и взаимодействие с МАГАТЭ.

Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.

Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).