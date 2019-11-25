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РИА Новости

В Иране заявили, что США не имеют права вмешиваться в ядерную сделку

10:31 25.11.2019
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© AP Photo / Vahid Salemi, FileИранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
© AP Photo / Vahid Salemi, File
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 25 ноя – РИА Новости. Иран считает, что США не имеют права вмешиваться в ядерную сделку, заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон отменяет исключения из санкций, действовавшие для ядерного объекта в Фордо в Иране.
"Что касается ряда (ядерных) исключений из санкций США, мы не считаем, что США могут высказываться как-то о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) или вмешиваться в этот вопрос, а также судить о наших ядерных обязательствах", - сказал на брифинге Мусави.
Он также подтвердил, что Тегеран продолжает сотрудничество и взаимодействие с МАГАТЭ.
Иран 6 ноября в четвертый раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке и начал использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как ядерная сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.
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Отказ от выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Так, Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране 7 июля заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
В начале сентября Иран в третий раз отказался от выполнения обязательств по ядерной сделке. Тогда Тегеран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
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Аббас МусавиСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоМИД ИранаМАГАТЭИранСШАВ мире
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