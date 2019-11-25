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РИА Новости

Нарышкин призвал активнее привлекать молодежь в археологию

10:28 25.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский Сергей Нарышкин
 Сергей Нарышкин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Сергей Нарышкин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Современная российская археология развивается стремительно, поэтому необходимо более активно привлекать молодых специалистов, заявил на заседании оргкомитета по празднованию 100-летия российской академической археологии председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин.
"В России всего около 4 тысяч археологов, порядка 600 из них трудятся в академических институтах, это совсем немного, особенно если учесть стремительное развитие отечественной археологии. Поэтому необходимо более активно привлекать в археологическую профессию молодых людей, заниматься популяризацией археологии уже в школьной среде", - сказал он.
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Нарышкин добавил, что за прошедшие два года работы оргкомитета были проведены около 60 мероприятий - выставок, показов документальных фильмов и представлений научных работ. Председатель РИО особо отметил вклад Института археологии РАН.
Нарышкин также напомнил о недавних археологических находках - кладе редких византийских золотых монет десятого века в Тамани, уникальном воинском погребении времен Боспорского царства в Крыму, где сейчас создается археологический кластер на базе Восточно-крымского музея-заповедника и музея-заповедника в Херсонесе.
Председатель РИО упомянул и Московский Кремль, где достигнуты "большие успехи" при раскопках и будет создан археологический музей.
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Сергей НарышкинРоссияОбщество
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