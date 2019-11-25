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РИА Новости

В ДНР заявили о шести нарушениях перемирия силовиками за сутки

09:46 25.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 25 ноя - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В воскресенье в ДНР сообщили о 12 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 34 единицы", - добавил представитель ведомства.
Председатель Коммунистической партии ДНР Борис Литвинов
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В ДНР назвали информацию об украинском разведчике сочинительством
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаУкраина
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