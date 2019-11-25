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РИА Новости

Сахалинскую ГРЭС-2 ввели в эксплуатацию

07:55 25.11.2019 (обновлено: 13:41 25.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкСахалинская ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области.
Сахалинская ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области.
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Сахалинская ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района Сахалинской области.
ИЛЬИНСКОЕ (Сахалинская область), 25 ноя - РИА Новости. Первую очередь Сахалинской ГРЭС-2 в селе Ильинское Томаринского района на западном побережье острова официально ввели в эксплуатацию в понедельник, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В мае прошлого года ГРЭС была подключена к единой энергетической системе Сахалина. С прошлого года ГРЭС работала в тестовом режиме. В настоящее время станция работает в штатном режиме и вырабатывает электроэнергию.
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В понедельник на церемонии символическую кнопку пуска нажал вице-премьер РФ - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Генеральный директор ПАО "Русгидро" Николай Шульгинов сообщил, что новая станция успешно прошла комплексные испытания и полностью готова к работе в осенне-зимний период.
Сахалинская ГРЭС-2 возводилась в рамках инвестиционной программы ПАО "Русгидро" по строительству новых энергообъектов на Дальнем Востоке, реализуемых в соответствии с указом президента РФ.
Первая очередь крупнейшего энергообъекта расположилась на площади 50 гектаров в шести километрах от села Ильинское в Томаринском районе на западном побережье Сахалина.
Установленная электрическая мощность первой очереди станции составит 120 МВт, годовая выработка электроэнергии будет достигать 840 миллионов кВт∙ч, что эквивалентно трети потребностей Сахалина в электроэнергии. В качестве топлива на ГРЭС-2 будут использовать уголь сахалинских месторождений.
Строительство новой электростанции для замены выработавшей ресурс ГРЭС в селе Лермонтовка Поронайского района стартовало в 2015 году. Объект должны были запустить в 2018 году, но в силу ряда причин ввод станции в эксплуатацию был перенесен на ноябрь 2019 года.
На возведение первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 было направлено около 39 миллиардов рублей.
Проект реализован ПАО "Русгидро" при финансовом участии Фонда развития Дальнего Востока и Арктики, который направил 5 миллиардов рублей на создание объектов внеплощадочной инфраструктуры, обеспечивающих энергоснабжение, водоснабжение, автомобильное и железнодорожное сообщение, золошлакоудаление.
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ТеплоснабжениеСахалинская ГРЭС-2Николай ШульгиновДальний ВостокСахалинРусГидроЮрий ТрутневЭкономика
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