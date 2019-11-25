Жителя Приморья осудили за поджоги автомобилей и местного рынка

"В ходе проверки полицейские выяснили, что возгорания были не случайными... Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении серии поджогов. Задержанным оказался 24-летний местный житель, который освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за имущественные преступления. Все противоправные деяния мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.