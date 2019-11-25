Жителя Приморья осудили за поджоги автомобилей и местного рынка

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Житель Находки осужден на 6 лет колонии строгого режима за поджоги автомобилей и местного рынка, ущерб потерпевшим превысил 1,6 миллиона рублей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
В 2019 году в полицию Находки начали поступать заявления жителей разных микрорайонов о поджогах автомобилей, также произошел пожар на рынке в Южном микрорайоне. Общий ущерб превысил 1,6 миллиона рублей. Все пожары происходили ночью.
"В ходе проверки полицейские выяснили, что возгорания были не случайными... Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении серии поджогов. Задержанным оказался 24-летний местный житель, который освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за имущественные преступления. Все противоправные деяния мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Умышленное повреждение чужого имущества, причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога" и "Кража". Находкинский городской суд назначил фигуранту по совокупности преступлений 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С осужденного взыскали сумму ущерба.