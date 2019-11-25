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РИА Новости

Жителя Приморья осудили за поджоги автомобилей и местного рынка

02:34 25.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя - РИА Новости. Житель Находки осужден на 6 лет колонии строгого режима за поджоги автомобилей и местного рынка, ущерб потерпевшим превысил 1,6 миллиона рублей, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
В 2019 году в полицию Находки начали поступать заявления жителей разных микрорайонов о поджогах автомобилей, также произошел пожар на рынке в Южном микрорайоне. Общий ущерб превысил 1,6 миллиона рублей. Все пожары происходили ночью.
"В ходе проверки полицейские выяснили, что возгорания были не случайными... Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении серии поджогов. Задержанным оказался 24-летний местный житель, который освободился из мест лишения свободы, где отбывал срок за имущественные преступления. Все противоправные деяния мужчина совершал в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.
Возбуждены уголовные дела по статьям "Умышленное повреждение чужого имущества, причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога" и "Кража". Находкинский городской суд назначил фигуранту по совокупности преступлений 6 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. С осужденного взыскали сумму ущерба.
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