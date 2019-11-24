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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор

23:58 24.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкАрхиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий
Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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АФИНЫ, 24 ноя – РИА Новости. Предстоятель Албанской православной церкви, архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий предлагает как можно скорее провести всеправославный собор для преодоления раскола, вызванного предоставлением томоса об "автокефалии" Украине.
Послание в преддверии Рождества с призывом преодолеть церковную поляризацию Анастасий направил 20 ноября Константинопольскому патриархату и всем автокефальным церквям, а 24 ноября его опубликовала Албанская церковь.
"Церковные события прошедшего года создали новую реальность с очевидным вовлечением геополитических интересов и выгод. Эту новую ситуацию нельзя игнорировать прямо или косвенно. Предоставление автокефалии православной церкви Украины не принесло желаемого православного единства и мира, как это было со всеми предыдущими случаями предоставления автокефалии", - говорится в послании.
"Центральная фигура в украинской проблеме, самопровозглашенный "патриарх" Филарет, в конечном итоге отказался от "томоса", раскритиковав как его содержание, так и его цель. Разногласия распространились на другие регионы и на православный мир в целом", - пишет Анастасий.
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По его словам, после решения Московского патриархата многие миллионы православных по всему миру прекратили евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, Александрийским патриархатом и Элладской церковью. Вопрос о законности рукоположений, совершенных самопровозглашенным "патриархом" Филаретом, когда он был отлучен от церкви и подвергнут анафеме, продолжает разделять, отметил Анастасий.
"Болезненные последствия этого хирургического вмешательства слишком хорошо известны не только среди православных кругов, но и во всем христианском мире", - говорится в письме.
Архиепископ Албанский отметил, что тревожное молчание преобладает в большинстве православных церквей, раскол наносит серьезный удар по православию, и время только углубляет церковный раскол.
"Очевидное политическое давление с обеих сторон подрывает духовный авторитет православной церкви, а мобилизация безответственных людей для высмеивания тех, кто выражает отличные мнения, и в то же время лести тем, кто их поддерживает, подрывает межправославный диалог в критический для православия момент. Некоторые церковные круги выражают надежду, что все православные церкви будут постепенно признавать получателя томоса. Более того, даже если некоторые автокефальные церкви признают его, несколько других заявили в своих публичных заявлениях, что они будут продолжать отказываться делать это", - пишет предстоятель.
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По его словам, в итоге раскол этнофилетизма (на греков, славян и тех, кто желает гармоничных отношений со всеми) наносит серьезный удар по многонациональному, многокультурному и экуменическому характеру православия.
"Время не обязательно исправляет и лечит церковные расколы; скорее это углубляет и увековечивает их", - считает Анастасий.
По его словам, решения есть. "Они, конечно, не будут достигнуты путем обмена оскорбительными и угрожающими текстами, ни посредством внецерковных вмешательств, они не могут быть навязаны в одностороннем порядке и не придут автоматически с течением времени. Каждая задержка ухудшает и без того болезненную ситуацию", - считает Анастасий.
Он заявил, что единственным ключом к выходу из кризиса является основополагающий принцип соборности, который всегда лежал в основе развития православной церкви, и представителям всех православных церквей необходимо собраться вместе, во взаимном уважении и с единственной целью найти мирное соглашение, приемлемое для всей православной церкви.
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"Чем дольше откладывается проведение всеправославного собора, тем опаснее становятся многочисленные расколы в православном мире. Современные технологии усиливают шум, растерянность и смятение среди православных, и доверие к православию в современном мире уменьшается", - говорится в послании.
"Инициатива исцеления новой реальности несомненно принадлежит Вселенскому патриархату. Но все автокефальные церкви, все без исключения православные, несут ответственность за содействие примирению", - заявил Анастасий, по словам которого, примирение принесет мир миллионам верных людей.
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С инициативой провести синаксис предстоятелей православных церквей выступил также Иерусалимский патриарх Феофил III. Он 21 ноября предложил всем предстоятелям поместных православных церквей собраться в Иордании для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства. РПЦ уже поддержала эту инициативу.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей.
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