Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор

АФИНЫ, 24 ноя – РИА Новости. Предстоятель Албанской православной церкви, архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий предлагает как можно скорее провести Предстоятель Албанской православной церкви, архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий предлагает как можно скорее провести всеправославный собор для преодоления раскола, вызванного предоставлением томоса об "автокефалии" Украине

Послание в преддверии Рождества с призывом преодолеть церковную поляризацию Анастасий направил 20 ноября Константинопольскому патриархату и всем автокефальным церквям, а 24 ноября его опубликовала Албанская церковь.

"Церковные события прошедшего года создали новую реальность с очевидным вовлечением геополитических интересов и выгод. Эту новую ситуацию нельзя игнорировать прямо или косвенно. Предоставление автокефалии православной церкви Украины не принесло желаемого православного единства и мира, как это было со всеми предыдущими случаями предоставления автокефалии", - говорится в послании.

"Центральная фигура в украинской проблеме, самопровозглашенный "патриарх" Филарет, в конечном итоге отказался от "томоса", раскритиковав как его содержание, так и его цель. Разногласия распространились на другие регионы и на православный мир в целом", - пишет Анастасий.

По его словам, после решения Московского патриархата многие миллионы православных по всему миру прекратили евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, Александрийским патриархатом и Элладской церковью. Вопрос о законности рукоположений, совершенных самопровозглашенным "патриархом" Филаретом, когда он был отлучен от церкви и подвергнут анафеме, продолжает разделять, отметил Анастасий.

"Болезненные последствия этого хирургического вмешательства слишком хорошо известны не только среди православных кругов, но и во всем христианском мире", - говорится в письме.

Архиепископ Албанский отметил, что тревожное молчание преобладает в большинстве православных церквей, раскол наносит серьезный удар по православию, и время только углубляет церковный раскол.

"Очевидное политическое давление с обеих сторон подрывает духовный авторитет православной церкви, а мобилизация безответственных людей для высмеивания тех, кто выражает отличные мнения, и в то же время лести тем, кто их поддерживает, подрывает межправославный диалог в критический для православия момент. Некоторые церковные круги выражают надежду, что все православные церкви будут постепенно признавать получателя томоса. Более того, даже если некоторые автокефальные церкви признают его, несколько других заявили в своих публичных заявлениях, что они будут продолжать отказываться делать это", - пишет предстоятель.

По его словам, в итоге раскол этнофилетизма (на греков, славян и тех, кто желает гармоничных отношений со всеми) наносит серьезный удар по многонациональному, многокультурному и экуменическому характеру православия.

"Время не обязательно исправляет и лечит церковные расколы; скорее это углубляет и увековечивает их", - считает Анастасий.

По его словам, решения есть. "Они, конечно, не будут достигнуты путем обмена оскорбительными и угрожающими текстами, ни посредством внецерковных вмешательств, они не могут быть навязаны в одностороннем порядке и не придут автоматически с течением времени. Каждая задержка ухудшает и без того болезненную ситуацию", - считает Анастасий.

Он заявил, что единственным ключом к выходу из кризиса является основополагающий принцип соборности, который всегда лежал в основе развития православной церкви, и представителям всех православных церквей необходимо собраться вместе, во взаимном уважении и с единственной целью найти мирное соглашение, приемлемое для всей православной церкви.

"Чем дольше откладывается проведение всеправославного собора, тем опаснее становятся многочисленные расколы в православном мире. Современные технологии усиливают шум, растерянность и смятение среди православных, и доверие к православию в современном мире уменьшается", - говорится в послании.

"Инициатива исцеления новой реальности несомненно принадлежит Вселенскому патриархату. Но все автокефальные церкви, все без исключения православные, несут ответственность за содействие примирению", - заявил Анастасий, по словам которого, примирение принесет мир миллионам верных людей.

С инициативой провести синаксис предстоятелей православных церквей выступил также Иерусалимский патриарх Феофил III. Он 21 ноября предложил всем предстоятелям поместных православных церквей собраться в Иордании для обсуждения вопросов сохранения всеправославного единства. РПЦ уже поддержала эту инициативу.