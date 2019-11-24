СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми

Ранее сообщалось, что в 20.35 мск поступило сообщение о задымлении в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта". По предварительной информации, всего в шахте находились 45 человек, 33 человека выведены на поверхность, девять человек остаются в шахте на безопасном расстоянии от места происшествия, нет связи с тремя рабочими.