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РИА Новости

СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми

23:51 24.11.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РИА Новости. Следователи начали проверку после задымления в нефтешахте в республике Коми, где пока нет связи с тремя рабочими, сообщает республиканское СУСК РФ.
Ранее сообщалось, что в 20.35 мск поступило сообщение о задымлении в уклонном блоке №1 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть" МОГО "Ухта". По предварительной информации, всего в шахте находились 45 человек, 33 человека выведены на поверхность, девять человек остаются в шахте на безопасном расстоянии от места происшествия, нет связи с тремя рабочими.
"Организовано проведение доследственной проверки по факту задымления в уклонном блоке №1 "дюСевер" нефтешахты № 1 НШУ "Яреганефть", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, неизвестна судьба троих работников шахты, находившихся в ней в момент задымления. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные оперативные службы, проводится спасательная операция. Также у шахты работает следственно-оперативная группа. Ход проверки находится на контроле в следственном управлении.
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