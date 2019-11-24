Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Почетный президент Российской академии образования и президент СПбГУ Людмила Вербицкая долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает "Пятый канал".
О дате и месте похорон будет объявлено позднее.
Вчера, 23:42Биография Людмилы Вербицкой
Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад. Академик не смогла присутствовать на церемонии вручения присужденной ей премии за вклад в укрепление российской нации. Тогда президент Владимир Путин приехал к Вербицкой в гости, чтобы лично отдать ей награду.
Вербицкая была одним из известнейших отечественных лингвистов-русистов. В 1994 году она стала первой женщиной, возглавившей СПбГУ. В октябре 2013 года Вербицкая стала президентом РАО.
Она была полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В 1996 году Вербицкая была удостоена ордена Дружбы, а в 2011-м — ордена Почета. Она также была кавалером ордена Почетного легиона Франции, ордена Заслуг перед Республикой Польша и ордена княгини Ольги III степени (Украина).