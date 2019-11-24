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РИА Новости

Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

23:45 24.11.2019 (обновлено: 00:00 25.11.2019)
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© Фото : предоставлено ВШЭПрезидент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая
Президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая
© Фото : предоставлено ВШЭ
МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Почетный президент Российской академии образования и президент СПбГУ Людмила Вербицкая долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Об этом сообщает "Пятый канал".
О дате и месте похорон будет объявлено позднее.
15 декабря 2018. Президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Вчера, 23:42
Биография Людмилы Вербицкой
Вербицкая скончалась на 84-м году жизни. О том, что у президента СПбГУ были проблемы со здоровьем, стало известно около года назад. Академик не смогла присутствовать на церемонии вручения присужденной ей премии за вклад в укрепление российской нации. Тогда президент Владимир Путин приехал к Вербицкой в гости, чтобы лично отдать ей награду.
Вербицкая была одним из известнейших отечественных лингвистов-русистов. В 1994 году она стала первой женщиной, возглавившей СПбГУ. В октябре 2013 года Вербицкая стала президентом РАО.
Она была полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". В 1996 году Вербицкая была удостоена ордена Дружбы, а в 2011-м — ордена Почета. Она также была кавалером ордена Почетного легиона Франции, ордена Заслуг перед Республикой Польша и ордена княгини Ольги III степени (Украина).
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Людмила ВербицкаяСанкт-Петербургский государственный университетПольшаФранцияРоссияУкраинаОбщество
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