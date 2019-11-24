Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой

О дате и месте похорон будет объявлено позднее.

Вербицкая была одним из известнейших отечественных лингвистов-русистов. В 1994 году она стала первой женщиной, возглавившей СПбГУ. В октябре 2013 года Вербицкая стала президентом РАО.