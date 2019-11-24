Вклад Вербицкой в сохранение русского языка огромен, заявила Голодец

"Людмила Алексеевна была одним из самых ярких и талантливых деятелей российской гуманитарной науки и отечественного образования. Ее вклад в развитие филологии, сохранение и распространение русского языка поистине огромен. Возглавляя Санкт-Петербургский университет, Людмила Алексеевна приложила все усилия для поддержки высокого авторитета вуза в России и мире. Вербицкая проявила себя как многогранный общественный деятель, активно поддерживая многочисленные социальные и культурные проекты", — сказала Голодец журналистам, выразив глубокие соболезнования в связи с кончиной Вербицкой.