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РИА Новости

Вклад Вербицкой в сохранение русского языка огромен, заявила Голодец

23:41 24.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ. 16 января 2019
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства РФ. 16 января 2019
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ушедшая из жизни президент СПбГУ и почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая была одной из самых ярких и талантливых деятелей российской гуманитарной науки и отечественного образования, ее вклад в сохранение и распространение русского языка поистине огромен, считает вице-премьер правительства Ольга Голодец.
Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге.
"Людмила Алексеевна была одним из самых ярких и талантливых деятелей российской гуманитарной науки и отечественного образования. Ее вклад в развитие филологии, сохранение и распространение русского языка поистине огромен. Возглавляя Санкт-Петербургский университет, Людмила Алексеевна приложила все усилия для поддержки высокого авторитета вуза в России и мире. Вербицкая проявила себя как многогранный общественный деятель, активно поддерживая многочисленные социальные и культурные проекты", — сказала Голодец журналистам, выразив глубокие соболезнования в связи с кончиной Вербицкой.
Людмила Вербицкая родилась в Ленинграде. В 1958 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности "Русский язык и литература". В 1965 году защитила кандидатскую диссертацию, в 1977 году — докторскую диссертацию на тему "Современное русское литературное произношение (экспериментально-фонетическое исследование)". Вся ее профессиональная деятельность связана с университетом: здесь она прошла путь от лаборанта и младшего научного сотрудника до ректора.
Людмила Вербицкая стала первой женщиной-ректором СПбГУ, при ней в университете были открыты два новых факультета: международных отношений и медицинский. С 18 февраля 2008 года она стала президентом Санкт-Петербургского государственного университета, с 26 апреля 2010 года - деканом филологического факультета, в 2011 году - почётным профессором СПбГУ. Также являлась почетным президентом РАО.
Президент Российской академии образования (РАО) Людмила Вербицкая
Вчера, 22:36
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Людмила ВербицкаяСанкт-Петербургский государственный университетОльга ГолодецРоссияОбщество
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