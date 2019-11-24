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РИА Новости

Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин

23:29 24.11.2019 (обновлено: 00:26 25.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПоезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
Поезд Московского центрального диаметра на станции в Одинцово
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Число вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится, проезд в это время будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Столичный градоначальник пояснил, что это решено сделать в связи со значительным ростом пассажиропотока. При этом число вагонов в составе будет увеличено до 10-11.
Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест вырастет на треть, а с момента запуска - почти в полтора раза, отметил Собянин.
"На МЦД-1 количество вагонов увеличим в течение следующих 15 дней", - добавил мэр.
"Для более тщательной наладки билетной системы ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным", - отметил Собянин.
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Ранее сообщалось о проблемах на двух МЦД в первые два дня их работы: в четверг некоторое время не работали турникеты, а утром в пятницу сбой в движении поездов на МЦД-2 (D2) произошел из-за неисправности механизма закрытия дверей в поезде "Иволга" после удержания дверей пассажирами.
Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректором РЖД Олег Белозеров. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.
В будущем количество станций увеличат до 66, а число пересадок - до 27. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.
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Московские центральные диаметры (МЦД)Сергей СобянинМоскваМосковская областьОбщество
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