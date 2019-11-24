Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Число вагонов поездов на первых двух странице в соцсети "ВКонтакте". Число вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах с 25 ноября на ближайшие две недели увеличится, проезд в это время будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своейв соцсети "ВКонтакте".

Столичный градоначальник пояснил, что это решено сделать в связи со значительным ростом пассажиропотока. При этом число вагонов в составе будет увеличено до 10-11.

Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест вырастет на треть, а с момента запуска - почти в полтора раза, отметил Собянин.

"На МЦД-1 количество вагонов увеличим в течение следующих 15 дней", - добавил мэр.

"Для более тщательной наладки билетной системы ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным", - отметил Собянин.

Ранее сообщалось о проблемах на двух МЦД в первые два дня их работы: в четверг некоторое время не работали турникеты, а утром в пятницу сбой в движении поездов на МЦД-2 (D2) произошел из-за неисправности механизма закрытия дверей в поезде "Иволга" после удержания дверей пассажирами.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректором РЖД Олег Белозеров. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а МЦД-2 "Курско-Рижский" - 80 километров. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.