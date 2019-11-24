Президент РАО рассказал, что Вербицкая могла поправить президента

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ушедшая из жизни президент СПбГУ и почетный президент Российской академии образования Ушедшая из жизни президент СПбГУ и почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая была единственным человеком, который мог позволить себе поправить речь президента России, ее смерть — утрата для всей страны и для самого русского языка, заявил РИА Новости президент РАО, декан факультета психологии МГУ имени Ломоносова Юрий Зинченко

Президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), почетный профессор вуза, почетный президент Российской академии образования Людмила Вербицкая скончалась в Петербурге.

"Соболезнования всем родным и близким. Для всех это огромная потеря, для страны это огромная потеря, для русского языка это утрата. Она была главным ревнителем русского языка, русской классической литературы, способствовала развитию, в том числе, и языков народов России. Она была главным языком России, если можно так сказать. Единственный человек, который позволял себе поправлять президента Российской Федерации. Владимир Путин к ней тоже периодически обращался, чтобы уточнить, как и что правильно произносить, как правильно использовать русский язык, в том числе в своей деятельности", — сказал Зинченко.

По словам президента РАО, Вербицкая была великим человеком, олицетворявшим собой русский язык в России и за ее пределами.

«У Людмилы Алексеевны что ни спросишь, она в ту же секунду - все знает»: Умерла экс-ректор СПБГУ, филолог Людмила Вербицкая. Человек, которому Путин звонил с борта самолета, чтобы проконсультироваться по поводу ударения в слове pic.twitter.com/9IQlzhBX9Y — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 24, 2019

Она была непререкаемым авторитетом в области русского языка, его нормы, его фонетики, его произношения. Великий организатор. Она была долгие годы ректором СПбГУ. Для всех это огромнейшая утрата, не передать словами всю ту боль, которую мы сейчас испытываем. Юрий Зинченко президент Российской академии образования президент Российской академии образования

Людмила Алексеевна Вербицкая родилась в Ленинграде. В 1958 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности "Русский язык и литература". В 1965 году защитила кандидатскую диссертацию, в 1977 году — докторскую диссертацию на тему "Современное русское литературное произношение (экспериментально-фонетическое исследование)". Вся ее профессиональная деятельность связана с университетом: здесь Людмила Алексеевна прошла путь от лаборанта и младшего научного сотрудника до ректора.