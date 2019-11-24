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РИА Новости

Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря

23:23 24.11.2019
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© Flickr / JonathanХельсинки
Хельсинки
© Flickr / Jonathan
ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя — РИА Новости. Почтальоны Финляндии, работающие днём, продлили срок забастовки с 8 декабря до 22 декабря, по сути - до конца года, ввиду рождественских каникул, начинающихся в стране с 23 декабря, сообщает в воскресенье профсоюз почтальонов и сферы логистики (PAU).
В Финляндии с 11 ноября продолжается забастовка почтальонов, работающих днем. Неоднократные переговоры почтальонов и их работодателей ни к чему не привели и зашли в тупик. В четверг, 21 ноября, вопрос забастовки вышел на правительственный уровень. Разрешением ситуации занимается министр местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпа Паатеро. Основа спора - перевод почтальонов из одного юридического лица почтовой организации в другое, а вместе с этим и переход почтальонов в другой профсоюз и изменение оплаты труда.

"Ранее сегодня PAU отклонила предложение национального посредника о примирении... PAU бастует в понедельник, 25 ноября с 00.00 по всей стране и до 22.00 22 декабря 2019 года", - говорится в сообщении профсоюза.

Забастовка охватывает около 10 тысяч сотрудников почты, но не распространяется на утреннюю доставку газет.
Забастовка почтальонов охватывает различные сферы жизни Финляндии ввиду акций других профсоюзов в поддержку бастующих. Так в понедельник, 25 ноября, в столичном регионе Финляндии движение наземного транспорта будет нарушено ввиду акций протеста профсоюза работников автомобильной и транспортной отрасли в поддержку почтальонов.
Авиакомпания Finnair вынуждена отменить все рейсы в Россию, и еще более 250 рейсов из-за забастовки солидарности профсоюза работников авиационной отрасли с почтальонами, которых также поддерживают профсоюз моряков, профсоюз железнодорожников, профсоюз публичного сектора и сферы благосостояния, профсоюз сферы услуг и профсоюз электриков.
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