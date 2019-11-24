В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Белгороде во время выступления с высоты сорвалась гимнастка. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.

На ролике видно, как артистка выполняет трюки на высоте нескольких метров. После падения к ней подбегают другие сотрудники цирка.

После инцидента девушку госпитализировали. Врачи диагностировали у нее перелом ноги.

Как сообщают очевидцы в паблике "Белгород — это интересно" в социальной сети "Вконтакте", во время исполнения номера оторвался шнур, за который к куполу цирка прикреплялась конструкция, на которой выступала артистка.