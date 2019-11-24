Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-24T22:54+0300
https://ria.ru/20191124/1561537914.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156153/78/1561537800_0:109:852:588_1036x0_80_0_0_52a79e496b399ac6a3ec88f44d0f3b58.jpg
РИА Новости

В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления

22:51 24.11.2019 (обновлено: 22:54 24.11.2019)
2351
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Белгороде во время выступления с высоты сорвалась гимнастка. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ.
На ролике видно, как артистка выполняет трюки на высоте нескольких метров. После падения к ней подбегают другие сотрудники цирка.
Лев в клетке
2 сентября, 21:09
В Липецке выясняют обстоятельства нападения циркового льва на женщину
После инцидента девушку госпитализировали. Врачи диагностировали у нее перелом ноги.
Как сообщают очевидцы в паблике "Белгород — это интересно" в социальной сети "Вконтакте", во время исполнения номера оторвался шнур, за который к куполу цирка прикреплялась конструкция, на которой выступала артистка.
"Арена была в дыму, поэтому было не видно, что с гимнасткой. Выбежали работники цирка, принесли щит и унесли гимнастку", — рассказал очевидец.
0212336
Обсудить 0
БелгородПроисшествия
Рекомендуем
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
Вице-президент Российского союза ректоров Людмила Вербицкая
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Блюда на шведском столе
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
У Земли когда-то были кольца, как у Сатурна
Недоизученная планета. Странные и неожиданные факты о Земле
Строительство газопровода Северный поток-2
США намерены блокировать "Северный поток — 2" через военный бюджет
Семейный клуб, работающий по методике Марии Монтессори
В ПФР рассказали об индексации неиспользованного материнского капитала
Московский Кремль
Синоптики пообещали "пушкинскую" погоду в Москве
Софийский собор в Киеве
Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества
Самолет взлетает с ВПП
Пилот рассказал, как скрывают болезни при прохождении комиссии
Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Оренбургской области
Появилось видео с места ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время пресс-конференции в Токио, Япония. 6 ноября 2017
Устали от доллара: Япония и Китай распродали американский госдолг
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Мэр Тулуна попал в ДТП, погибла его жена
Строительство газопровода Северный поток-2
В Совфеде оценили планы США заблокировать "Северный поток — 2"
Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с моряками в Очакове
Зеленского заметили в форме с черепом на шевроне
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии
00:23ВМФ передадут неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"
00:12Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек
00:03Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
23:58Кудрин заявил, что с Вербицкой связана целая эпоха в истории СПбГУ
23:58Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор
23:51Йоханнис лидирует на выборах главы Румынии после обработки 70% голосов
23:51СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми
23:45Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
23:41Вклад Вербицкой в сохранение русского языка огромен, заявила Голодец
23:29Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
23:27Президент РАО рассказал, что Вербицкая могла поправить президента
23:23Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
23:11Троих горнорабочих ищут после задымления на нефтешахте в Ухте
23:00В ДТП с детским омбудсменом Украины пострадали четыре человека
22:54В Нижегородской области ликвидировали пожар на продуктовом складе
22:51В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления
22:50В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане
22:36Президент РАО назвал Вербицкую главным русистом планеты
22:24Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Лента новостейМолния