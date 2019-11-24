В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления

На ролике видно, как артистка выполняет трюки на высоте нескольких метров. После падения к ней подбегают другие сотрудники цирка.
После инцидента девушку госпитализировали. Врачи диагностировали у нее перелом ноги.
Как сообщают очевидцы в паблике "Белгород — это интересно" в социальной сети "Вконтакте", во время исполнения номера оторвался шнур, за который к куполу цирка прикреплялась конструкция, на которой выступала артистка.
"Арена была в дыму, поэтому было не видно, что с гимнасткой. Выбежали работники цирка, принесли щит и унесли гимнастку", — рассказал очевидец.