В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноя - РИА Новости. Открытое горение в ресторане в Открытое горение в ресторане в Сургуте (ХМАО), где вечером в воскресенье произошел пожар, ликвидировано, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о пожаре в ресторане в Сургуте на улице Рационализаторов, площадь возгорания, по уточненным данным, составила 3 тысячи квадратных метров. Пострадал один человек, из горящего здания были эвакуированы 60 посетителей.

"Открытое горение ликвидировано в 00.01 (22.01 мск). На стадии локализации обрушилась кровля здания", - сказал собеседник агентства.

По информации регионального департамента здравоохранения, состояние пострадавшего при пожаре оценивается как удовлетворительное. Согласно предварительным сведениям окружного управления МЧС, у него диагностировано отравление угарным газом средней степени.