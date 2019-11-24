В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о пожаре в ресторане в Сургуте на улице Рационализаторов, площадь возгорания, по уточненным данным, составила 3 тысячи квадратных метров. Пострадал один человек, из горящего здания были эвакуированы 60 посетителей.
"Открытое горение ликвидировано в 00.01 (22.01 мск). На стадии локализации обрушилась кровля здания", - сказал собеседник агентства.
По информации регионального департамента здравоохранения, состояние пострадавшего при пожаре оценивается как удовлетворительное. Согласно предварительным сведениям окружного управления МЧС, у него диагностировано отравление угарным газом средней степени.
Источник РИА Новости в местных экстренных службах ранее отмечал, что в горящем здании, где находится ресторан, также располагается ряд организаций. Сейчас устанавливаются собственники помещений.