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РИА Новости

В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане

22:50 24.11.2019
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© РИА Новости / Андрей Попов / Перейти в фотобанкТушение пожара
Тушение пожара
© РИА Новости / Андрей Попов
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 ноя - РИА Новости. Открытое горение в ресторане в Сургуте (ХМАО), где вечером в воскресенье произошел пожар, ликвидировано, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о пожаре в ресторане в Сургуте на улице Рационализаторов, площадь возгорания, по уточненным данным, составила 3 тысячи квадратных метров. Пострадал один человек, из горящего здания были эвакуированы 60 посетителей.
"Открытое горение ликвидировано в 00.01 (22.01 мск). На стадии локализации обрушилась кровля здания", - сказал собеседник агентства.
По информации регионального департамента здравоохранения, состояние пострадавшего при пожаре оценивается как удовлетворительное. Согласно предварительным сведениям окружного управления МЧС, у него диагностировано отравление угарным газом средней степени.
Источник РИА Новости в местных экстренных службах ранее отмечал, что в горящем здании, где находится ресторан, также располагается ряд организаций. Сейчас устанавливаются собственники помещений.
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