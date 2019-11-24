Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%

КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Действующий президент Румынии Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис побеждает на выборах главы государства, свидетельствуют данные exit-poll Румынского института оценки и планирования.

Второй тур выборов президента Румынии прошли в стране и за ее пределами в воскресенье. Гражданам Румынии предстояло выбрать главу государства на ближайшие пять лет. Во второй тур прошли действующий президент Клаус Йоханнис (набрал 37,82% в первом туре), а также экс-премьер Виорика Данчилэ (22,26%).

"Exit-poll показывает, что во втором туре Клаус Йоханнис получает 66,5%, Виорика Данчилэ - 33,5%", - приводит результаты агентство Agerpres.

По данным Центрального избирательного бюро Румынии, к 21.00 по местному времени (22.00 мск) в голосовании успели принять участие 49,66% избирателей, избирательные участки уже закрыты.

В своей избирательной кампании Йоханнис делает ставку на строительство "сильной Румынии". В качестве президента он обещает пересмотреть присоединение Румынии к зоне евро и Шенгенской зоне, также он намерен развивать европейскую политику добрососедства и укреплять стратегическое партнерство с НАТО и США.