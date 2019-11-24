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РИА Новости

Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%

22:24 24.11.2019
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© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCUДействующий президент Румынии Клаус Йоханнис побеждает на выборах главы государства
Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис побеждает на выборах главы государства
© AFP 2019 / DANIEL MIHAILESCU
КИШИНЕВ, 24 ноя - РИА Новости. Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис побеждает на выборах главы государства, свидетельствуют данные exit-poll Румынского института оценки и планирования.
Второй тур выборов президента Румынии прошли в стране и за ее пределами в воскресенье. Гражданам Румынии предстояло выбрать главу государства на ближайшие пять лет. Во второй тур прошли действующий президент Клаус Йоханнис (набрал 37,82% в первом туре), а также экс-премьер Виорика Данчилэ (22,26%).
"Exit-poll показывает, что во втором туре Клаус Йоханнис получает 66,5%, Виорика Данчилэ - 33,5%", - приводит результаты агентство Agerpres.
По данным Центрального избирательного бюро Румынии, к 21.00 по местному времени (22.00 мск) в голосовании успели принять участие 49,66% избирателей, избирательные участки уже закрыты.
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В своей избирательной кампании Йоханнис делает ставку на строительство "сильной Румынии". В качестве президента он обещает пересмотреть присоединение Румынии к зоне евро и Шенгенской зоне, также он намерен развивать европейскую политику добрососедства и укреплять стратегическое партнерство с НАТО и США.
Данчилэ в качестве первого кандидата-женщины прошедшей во второй тур президентских выборов, считает, что в стране необходимо усиливать роль женщины в политике. Она намерена вести переговоры о сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, считает важным развивать сотрудничество с США и планирует укреплять позиции Румынии на европейской арене. Данчилэ готова помочь Молдавии в процессе евроинтеграции и хочет предложить кабмину создать специальный фонд для этих целей.
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