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РИА Новости

Finnair отменила все рейсы в Россию в понедельник из-за забастовки

22:09 24.11.2019 (обновлено: 22:15 24.11.2019)
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© Фото : предоставлено авиакомпанией FinnairСамолет авиакомпании Finair
Самолет авиакомпании Finair
© Фото : предоставлено авиакомпанией Finnair
ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя — РИА Новости. Авиакомпания Finnair отменила все рейсы в Россию и обратно, выполняемые в понедельник, из-за забастовки солидарности профсоюза работников авиационной отрасли (IAU) с почтальонами, следует из сообщения перевозчика.
В Финляндии с 11 ноября продолжается забастовка почтальонов, работающих днем. Неоднократные переговоры почтальонов и их работодателей ни к чему не привели и зашли в тупик. В четверг вопрос забастовки вышел на правительственный уровень. Разрешением ситуации занимается министр местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпа Паатеро. Основа спора - перевод почтальонов из одного юридического лица почтовой организации в другое, а вместе с этим и переход почтальонов в другой профсоюз.
Ранее Finnair сообщила об отмене 250 из 377 рейсов, выполняемых в понедельник.
Как следует из уточненного графика, отменены все рейсы в Россию в понедельник - в Москву и Санкт-Петербург.
"Отменены рейсы в понедельник из Хельсинки в Москву и обратно: AY711/AY712, AY715/AY716, AY713/AY714, а также только из Хельсинки в Москву AY719, отменены рейсы из Хельсинки в Санкт-Петербург и обратно AY701/AY702, AY707/AY708, AY705/AY706, а также только из Хельсинки в Санкт-Петербург AY703", - говорится в сообщении.
Finnair выполняет до шести рейсов ежедневно в Москву (аэропорт "Шереметьево"), из которых три рейса собственных, другие три выполняется совместно с "Аэрофлотом" по соглашению код-шеринг, в Санкт-Петербург Finnair является единственным перевозчиком.
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ФинляндияХельсинкиРоссияFinnairВ мире
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