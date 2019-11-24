Пожар в гаражах на севере Москвы перекинулся на крышу здания РЖД

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

МОСКВА, 24 ноя – РИА Новости. Пожар, возникший в гаражном кооперативе, стал причиной возгорания крыши административно-бытового помещения Пожар, возникший в гаражном кооперативе, стал причиной возгорания крыши административно-бытового помещения РЖД на Михалковской улице в Москве , сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее столичный главк МЧС сообщал, что на Михалковской горели административное здание и четыре гаража, площадь возгорания достигала 200 квадратных метров. Пожар был потушен.

"Возникший в гаражном кооперативе пожар стал причиной возгорания крыши административно-бытового помещения ОАО "РЖД" на Михалковской улице", - сообщили в пресс-службе РЖД в воскресенье.

Там добавили, что были вызваны пожарные расчеты. По предварительной информации, никто не пострадал.

"Ситуация не влияет на движение поездов МЦК, а также не угрожает пассажирской инфраструктуре", - отметили в компании.