Пожар в гаражах на севере Москвы перекинулся на крышу здания РЖД

Ранее столичный главк МЧС сообщал, что на Михалковской горели административное здание и четыре гаража, площадь возгорания достигала 200 квадратных метров. Пожар был потушен.
"Возникший в гаражном кооперативе пожар стал причиной возгорания крыши административно-бытового помещения ОАО "РЖД" на Михалковской улице", - сообщили в пресс-службе РЖД в воскресенье.
Там добавили, что были вызваны пожарные расчеты. По предварительной информации, никто не пострадал.
"Ситуация не влияет на движение поездов МЦК, а также не угрожает пассажирской инфраструктуре", - отметили в компании.
Собеседник агентства напомнил, что ранее в СМИ появилась информация о якобы возгорании здания управления и обслуживания железных дорог ОАО "РЖД". "Она не соответствует действительности", - отметили в компании.