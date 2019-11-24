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РИА Новости

Российская армейская авиация провела воздушное патрулирование в Сирии

22:07 24.11.2019
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© Фото : Минобороны РФ/Vadim GrishankinВКС России в Сирии
ВКС России в Сирии
© Фото : Минобороны РФ/Vadim Grishankin
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Российская армейская авиация провела очередное воздушное патрулирование по нескольким маршрутам в Сирии, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, усилиями России продолжается реализация положений российско-турецкого меморандума о взаимопонимании.
"Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршрутам Квайрес – Метрас – Хараб-Бал – Кобани – Квайрес", - сказал Боренков.
Россия и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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