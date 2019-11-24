В Кабуле в результате взрыва погиб сотрудник миссии ООН в Афганистане

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Один сотрудник миссии ООН по содействию в Один сотрудник миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA) погиб, двое пострадали в результате взрыва в Кабуле , сообщается на сайте миссии.

Ранее официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что мощный взрыв прогремел в воскресенье в одном из районов Кабула, один человек погиб, еще пять получили ранения.

"С огромной скорбью семья ООН в Афганистане подтверждает, что один коллега был убит, двое получили ранения, когда автомобиль со знаком ООН был атакован в Кабуле", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время миссия не предоставит дополнительной информации о личности погибшего и пострадавших.