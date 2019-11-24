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РИА Новости

В Кабуле в результате взрыва погиб сотрудник миссии ООН в Афганистане

22:02 24.11.2019
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© AP Photo / Rahmat GulСотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле. 30 мая 2018
Сотрудники правоохранительных органов возле здания МВД Афганистана в Кабуле. 30 мая 2018
© AP Photo / Rahmat Gul
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Один сотрудник миссии ООН по содействию в Афганистане (UNAMA) погиб, двое пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщается на сайте миссии.
Ранее официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что мощный взрыв прогремел в воскресенье в одном из районов Кабула, один человек погиб, еще пять получили ранения.
"С огромной скорбью семья ООН в Афганистане подтверждает, что один коллега был убит, двое получили ранения, когда автомобиль со знаком ООН был атакован в Кабуле", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время миссия не предоставит дополнительной информации о личности погибшего и пострадавших.
"Миссия ООН в Афганистане призывает афганские власти провести скорейшее расследование атаки и призвать виновных к ответственности", - сообщается на сайте миссии.
Олег Морозов
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