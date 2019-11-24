Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2019-11-24T22:06+0300
https://ria.ru/20191124/1561537111.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154851/12/1548511220_0:46:2886:1669_1036x0_80_0_0_2fd7ef4895b76d691887c4854ba90651.jpg
РИА Новости

Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества

22:00 24.11.2019 (обновлено: 22:06 24.11.2019)
6571
© AP Photo / Efrem Lukatsky Софийский собор в Киеве
 Софийский собор в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Предстоятель раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) Епифаний Думенко предложил праздновать Рождество 25 декабря. Об этом сообщает "Обозреватель".
Он подчеркнул, что это возможно, только если идею поддержит украинское общество.
Патриарх Александрийский Феодор II
18 ноября, 13:49Религия и мировоззрение
Кипрский архиерей не поддержал поминовение Епифания патриархом Александрии
Глава раскольнической структуры также отметил, что сейчас сложно понять, сколько времени потребуется на то, чтобы украинцы привыкли к новой дате значимого семейного праздника.
"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ", — цитирует его портал.
Подобные инициативы звучат в Киеве не впервые. Еще в 2015 году в бытность секретарем СНБО Александр Турчинов призвал праздновать Рождество 25 декабря, "как цивилизованные страны". Свою точку зрения Турчинов аргументировал тем, что в Европе живут по григорианскому календарю.
Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй
8 ноября, 16:00Религия и мировоззрение
Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата появилась раскольническая структура — так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей. В свою очередь, Иерусалимский патриарх Феофил III выступил с инициативой созыва совещания всех предстоятелей в Иордании для решения проблемы раскола православного мира.
1256458112
Обсудить 23
Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоУкраинаВ мире
Популярные комментарии
правильно делают , 25 декабря наверное веселее отмечать Рождество со всеми христианами , чем 7 января с православными атеистами под руководством товарищей
24 ноября, 22:25
Ваше Благородие
9200139
Пусть он и раскольник по версии РПЦ, но мысль умная.
24 ноября, 22:25
big_medved
7010125
Рекомендуем
Вице-президент Российского союза ректоров Людмила Вербицкая
Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
Пригород Дамаска Дума
WikiLeaks уличила ОЗХО в подлоге данных по химатаке в Сирии
Осень в Крыму
В России оценили заявление генерала ВСУ о "кошмарящем Европу" Крыме
Строительство газопровода Северный поток-2
В Совфеде оценили планы США заблокировать "Северный поток — 2"
Самолет взлетает с ВПП
Пилот рассказал, как скрывают болезни при прохождении комиссии
Блюда на шведском столе
Диетолог назвала худшие продукты для завтрака
В вагоне-ресторане поезда
Туристы объяснили, почему в поездах редко посещают вагоны-рестораны
Победительница конкурса песни Евровидение-2019 Вики Габор
Представительница Польши победила на детском Евровидении
Певица София Ротару
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Строительство газопровода Северный поток-2
США намерены блокировать "Северный поток — 2" через военный бюджет
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево
В "Аэрофлоте" прокомментировали смерть пилота рейса Москва — Анапа
Иосиф Пригожин на пресс-конференции
Пригожин вступился за Ротару после скандала с концертами в России
Здание Парламента в Таллине
В Эстонии анализируют вопрос о запрете трансляции российских каналов
Невесту раскритиковали за кроссовки за тысячу долларов
"Худшее, что я видел в жизни". Невесту высмеяли из-за свадебной обуви
Международный суд в Гааге
Россия и Украина не смогли решить спор на заседании суда в Гааге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:25Российские военные проведут в ноябре инспекцию в Португалии
00:23ВМФ передадут неатомную подлодку "Петропавловск-Камчатский"
00:12Число погибших из-за паводков во Франции выросло до четырех человек
00:03Главком Сухопутных войск рассказал о новых роботах для армии
23:58Кудрин заявил, что с Вербицкой связана целая эпоха в истории СПбГУ
23:58Глава Албанской церкви призвал провести всеправославный собор
23:51Йоханнис лидирует на выборах главы Румынии после обработки 70% голосов
23:51СК проводит проверку после задымления в нефтешахте в Коми
23:45Названа причина смерти президента СПбГУ Людмилы Вербицкой
23:41Вклад Вербицкой в сохранение русского языка огромен, заявила Голодец
23:29Проезд на МЦД две недели будет бесплатным, заявил Собянин
23:27Президент РАО рассказал, что Вербицкая могла поправить президента
23:23Почтальоны Финляндии продлили забастовку до 22 декабря
23:11Троих горнорабочих ищут после задымления на нефтешахте в Ухте
23:00В ДТП с детским омбудсменом Украины пострадали четыре человека
22:54В Нижегородской области ликвидировали пожар на продуктовом складе
22:51В Белгороде артистка цирка упала с высоты во время представления
22:50В Сургуте ликвидировали открытое горение в ресторане
22:36Президент РАО назвал Вербицкую главным русистом планеты
22:24Экзит-полл: Йоханнис набирает на выборах президента Румынии 66,5%
Лента новостейМолния