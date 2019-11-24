Украинские раскольники предложили перенести празднование Рождества

Он подчеркнул, что это возможно, только если идею поддержит украинское общество.

Глава раскольнической структуры также отметил, что сейчас сложно понять, сколько времени потребуется на то, чтобы украинцы привыкли к новой дате значимого семейного праздника.

"Большинство поместных православных церквей празднуют Рождество по новому, григорианскому календарю. И мы это можем делать в будущем, если это будет воспринимать украинский народ", — цитирует его портал.

Подобные инициативы звучат в Киеве не впервые. Еще в 2015 году в бытность секретарем СНБО Александр Турчинов призвал праздновать Рождество 25 декабря, "как цивилизованные страны". Свою точку зрения Турчинов аргументировал тем, что в Европе живут по григорианскому календарю.