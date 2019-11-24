Пилот рассказал, как скрывают болезни при прохождении комиссии

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации, заслуженный пилот Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации, заслуженный пилот Юрий Сытник рассказал радиостанции " Говорит Москва ", почему пилоты умалчивают о жалобах на здоровье, проходя медкомиссию.

Ранее днем самолет " Аэрофлота ", выполнявший рейс Москва Анапа , приземлился в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. После приземления мужчине оказали медицинскую помощь, но спасти его не удалось. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал.

Сытник предположил, что умерший летчик мог скрывать проблемы с сердцем от медкомиссии, так как не хотел потерять работу и оказаться на "нищенской" пенсии в 50 лет.

"Врачи вряд ли определят это заболевание, потому что перед комиссией там принимаются всякие препараты, <…> можно скрыть", — считает заслуженный пилот.

Сытник добавил, что предполетный досмотр в аэропорту — незаконный, и за границей нет такой практики.

"Все дается на откуп командиру корабля, если плохое самочувствие, он заявит об этом ему, командир его отстранит от полета и возьмет другого летчика", — пояснил пилот.

Специалист рассказал, что на медосмотре замеряют давление, пульс, осматривают язык, глаза и могут сразу заметить грипп или другую болезнь.

"Внутреннюю болезнь скрыть не всем удается, но это можно сделать", — рассказал Сытник.

Он выступил против ужесточения правил медкомиссии, так как, по его словам, пилоты найдут способ обойти ее. Он призвал улучшать условия труда, делать их комфортнее.

"Такие случаи были и раньше, они будут повторяться, потому что люди до конца пытаются цепляться за свою профессию", — добавил пилот.

Он призвал провести тщательное расследование, так как умершего летчика могли заставлять перерабатывать.