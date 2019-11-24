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РИА Новости

Пилот рассказал, как скрывают болезни при прохождении комиссии

21:52 24.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет взлетает с ВПП
Самолет взлетает с ВПП
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Самолет взлетает с ВПП. Архивное фото
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации, заслуженный пилот Юрий Сытник рассказал радиостанции "Говорит Москва", почему пилоты умалчивают о жалобах на здоровье, проходя медкомиссию.
Ранее днем самолет "Аэрофлота", выполнявший рейс МоскваАнапа, приземлился в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия второго пилота. После приземления мужчине оказали медицинскую помощь, но спасти его не удалось. Никто из пассажиров и членов экипажа при посадке не пострадал.
Сытник предположил, что умерший летчик мог скрывать проблемы с сердцем от медкомиссии, так как не хотел потерять работу и оказаться на "нищенской" пенсии в 50 лет.
"Врачи вряд ли определят это заболевание, потому что перед комиссией там принимаются всякие препараты, <…> можно скрыть", — считает заслуженный пилот.
Сытник добавил, что предполетный досмотр в аэропорту — незаконный, и за границей нет такой практики.
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"Все дается на откуп командиру корабля, если плохое самочувствие, он заявит об этом ему, командир его отстранит от полета и возьмет другого летчика", — пояснил пилот.
Специалист рассказал, что на медосмотре замеряют давление, пульс, осматривают язык, глаза и могут сразу заметить грипп или другую болезнь.
"Внутреннюю болезнь скрыть не всем удается, но это можно сделать", — рассказал Сытник.
Он выступил против ужесточения правил медкомиссии, так как, по его словам, пилоты найдут способ обойти ее. Он призвал улучшать условия труда, делать их комфортнее.
"Такие случаи были и раньше, они будут повторяться, потому что люди до конца пытаются цепляться за свою профессию", — добавил пилот.
Он призвал провести тщательное расследование, так как умершего летчика могли заставлять перерабатывать.
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Опубликовано видео с места экстренной посадки рейса "Москва — Анапа"
Как ранее сообщили в пресс-службе "Аэрофлота", умерший пилот не имел противопоказаний к полетам и на прошедших медкомиссиях был признан годным к выполнению полетов. В компании подчеркнули, что в России к состоянию здоровья летчиков гражданской авиации предъявляются одни из наиболее жестких требований в мире.
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Юрий СытникАэрофлотМоскваАнапаРостов-на-ДонуРоссияОбщество
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