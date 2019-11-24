Врачи оценили состояние пострадавшего при пожаре в ресторане в Сургуте

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщили о пожаре в ресторане в Сургуте на улице Рационализаторов, площадь возгорания, по уточненным данным, составила 3 тысячи квадратных метров, пожар локализован. Пострадал один человек, из горящего здания были эвакуированы 60 посетителей.