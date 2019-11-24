В Эстонии анализируют вопрос о запрете трансляции российских каналов

ТАЛЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Власти Власти Эстонии анализируют вопрос о возможном запрете трансляции российских телеканалов, якобы связанных с российским предпринимателем Юрием Ковальчуком , сообщил советник по медиауслугам департамента защиты прав потребителей и технического надзора Пеэтер Соокруус.

На прошлой неделе Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил приостановить трансляцию в стране девяти телеканалов, включая "Петербург–Пятый канал", мотивировав это тем, что они якобы связаны с предпринимателем Юрием Ковальчуком, входящим в санкционный список ЕС. Под ограничения попали "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино ПРЕМИУМ", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "ТЕЛЕКАФЕ" и Петербург–Пятый канал.

"Мы находимся в ситуации анализа и очень быстрых шагов не планируем, но никакие варианты не исключены. В аудиовизуальной сфере государства могут вводить несколько различающиеся правила, поэтому у них немного разное правовое пространство и, соответственно, возможности для реагирования", - сказал Соокруус в воскресенье порталу эстонского телерадиовещания ERR.

По словам чиновника, у регуляторов Латвии и Литвы есть право принимать решения по поводу трансляции каналов, а в Эстонии департамент защиты прав потребителей и технического надзора не имеет таких полномочий.

"У нас функция немного другая. Мы можем сделать предписание о приостановке трансляции канала на некоторое время, но мы не ведем регулярного мониторинга. Это значит, что если появится новое предприятие, которое захочет включить в свои пакеты каналы того или иного государства, то у департамента не нужно спрашивать разрешения, в отличие от Латвии и Литвы", - пояснил Соокруус.

МИД Эстонии также намерен проанализировать ситуацию с возможным запретом трансляции российских телеканалов. "Проконсультируемся с латвийскими коллегами и Европейской комиссией по поводу точных причин и оснований для введения санкций и проанализируем принятое ими решение", - сообщила ERR пресс-секретарь МИД Инга Боуден.

Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новый запрет на вещание в Латвии российских СМИ является грубым нарушением международного права и зачисткой информационного пространства. По ее словам, это является также продолжением абсолютно противоправной политики, направленной на ограничение доступа русскоязычных граждан страны к альтернативным источникам информации.