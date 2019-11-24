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РИА Новости

В Эстонии анализируют вопрос о запрете трансляции российских каналов

21:37 24.11.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЗдание Парламента в Таллине
Здание Парламента в Таллине
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
ТАЛЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Власти Эстонии анализируют вопрос о возможном запрете трансляции российских телеканалов, якобы связанных с российским предпринимателем Юрием Ковальчуком, сообщил советник по медиауслугам департамента защиты прав потребителей и технического надзора Пеэтер Соокруус.
На прошлой неделе Национальный совет по электронным СМИ Латвии решил приостановить трансляцию в стране девяти телеканалов, включая "Петербург–Пятый канал", мотивировав это тем, что они якобы связаны с предпринимателем Юрием Ковальчуком, входящим в санкционный список ЕС. Под ограничения попали "Время: далекое и близкое", "Бобер", "Дом Кино", "Дом Кино ПРЕМИУМ", "Музыка Первого", "О!", "Поехали", "ТЕЛЕКАФЕ" и Петербург–Пятый канал.
"Мы находимся в ситуации анализа и очень быстрых шагов не планируем, но никакие варианты не исключены. В аудиовизуальной сфере государства могут вводить несколько различающиеся правила, поэтому у них немного разное правовое пространство и, соответственно, возможности для реагирования", - сказал Соокруус в воскресенье порталу эстонского телерадиовещания ERR.
По словам чиновника, у регуляторов Латвии и Литвы есть право принимать решения по поводу трансляции каналов, а в Эстонии департамент защиты прав потребителей и технического надзора не имеет таких полномочий.
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"У нас функция немного другая. Мы можем сделать предписание о приостановке трансляции канала на некоторое время, но мы не ведем регулярного мониторинга. Это значит, что если появится новое предприятие, которое захочет включить в свои пакеты каналы того или иного государства, то у департамента не нужно спрашивать разрешения, в отличие от Латвии и Литвы", - пояснил Соокруус.
МИД Эстонии также намерен проанализировать ситуацию с возможным запретом трансляции российских телеканалов. "Проконсультируемся с латвийскими коллегами и Европейской комиссией по поводу точных причин и оснований для введения санкций и проанализируем принятое ими решение", - сообщила ERR пресс-секретарь МИД Инга Боуден.
Как заявляла официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, новый запрет на вещание в Латвии российских СМИ является грубым нарушением международного права и зачисткой информационного пространства. По ее словам, это является также продолжением абсолютно противоправной политики, направленной на ограничение доступа русскоязычных граждан страны к альтернативным источникам информации.
Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова".
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МедиавойныЕвросоюзМИД ЭстонииЮрий КовальчукЭстонияРоссияВ мире
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