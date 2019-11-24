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РИА Новости

Спасатели локализовали пожар на территории гаражей на севере Москвы

21:23 24.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Спасатели локализовали пожар в административном здании и гаражах, который произошел в воскресенье вечером в районе Коптево в Москве, сообщает столичный главк МЧС России.
По уточненным данным ведомства, на улице Михалковская, дом 59 горели административное здание и четыре гаража, площадь возгорания достигла 200 квадратных метров.
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"Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе пожарным удалось не допустить распространения огня, в 20.55 локализовать пожар", - говорится в сообщении.
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