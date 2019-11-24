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РИА Новости

В Италии из-за оползня обвалился участок автомобильной эстакады

21:18 24.11.2019
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© Фото : Comune di Campo LigureАвтомобили службы спасения во время последствий непогода в городе Кампо-Лигуре на северо-западе Италии
Автомобили службы спасения во время последствий непогода в городе Кампо-Лигуре на северо-западе Италии
© Фото : Comune di Campo Ligure
РИМ, 24 ноя - РИА Новости, Александр Логунов. Участок автомобильной эстакады обвалился в воскресенье в итальянской области Лигурия, сообщает национальная пожарная служба.
Инцидент произошел на автостраде, соединяющей города Турин и Савона. Согласно опубликованным снимкам, обвалился 30-метровый участок виадука, который пролегает у подножья холма. Как заявил прибывший на место происшествия президент Лигурии Джованни Тоти, причиной обрушения стал грязевой оползень.
Движение по магистрали остановлено в обоих направлениях, несмотря на то, что обвалился один из двух отрезков эстакады. По предварительным данным, в момент схода оползня на мосту автомобилей не было.
Лигурия наряду с остальным регионами севера Италии переживает очередную волну непогоды. В воскресенье в ней и в соседнем Пьемонте был объявлен красный уровень погодной опасности.
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Жертвой обильных дождей стала жительница лигурийской провинции Алессандрия, которая утонула в водах вышедшей из берегов реки Бормида. В горной провинции Валле Д"Аоста тысяча человек оказались заблокированы из-за схода снежных лавин на дороги. Подъем уровня воды в озере Комо частично затопил улицы одноименного города. В Венеции "высокая вода" достигла 129 сантиметров, вызвав новую волну подтоплений.
В августе 2018 году в Лигурии произошло обрушение одного из основных пилонов и большого пролета виадука на автостраде, проходящей через Геную. Жертвами этой трагедии стали 43 человека.
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