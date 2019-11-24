На севере Москвы загорелись гаражи и административное здание

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Административное здание и три гаража загорелись на площади 150 квадратных метров в районе Коптево в Москве, сообщает столичный главк МЧС России.
Пожар произошел в воскресенье вечером на улице Михалковская, дом 59.
"По прибытии пожарных по данному адресу происходит загорание трех металлических в ряду стоящих гаражей и примыкающего к ним одноэтажного административного здания на общей площади около 150 квадратных метров", - говорится в сообщении на сайте главка.
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Информации о пострадавших не поступало, отметили в ведомстве.