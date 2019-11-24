Московский омбудсмен разберется в ситуации с избиением подростка

МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева возьмет на контроль ситуацию с избиением 15-летнего подростка сверстниками.

Ранее сообщалось, что 15-летний подросток в Москве попал в больницу после разбойного нападения сверстников. Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщала, что нападавших нашли. Московские следователи завели уголовное дело по статье "Разбой".

"Обязательно разберемся. Будем искать, возможно, даже если мы найдем, какое это образовательное учреждение (где учатся эти подростки - ред.), то я туда обязательно специалистов направлю", - сказала Потяева РИА Новости.