В Испании задержали подлодку с тремя тоннами кокаина

Два члена экипажа задержаны. В момент проведения полицейской операции экипаж попытался затопить лодку. Правоохранительные органы пытаются поднять ее на поверхность, сообщил представитель испанского правительства в Галисии Хавьер Лосада в интервью Галисийскому радио. Ситуацию осложняют сложные метеоусловия.