В Испании задержали подлодку с тремя тоннами кокаина

МАДРИД, 24 ноя – РИА Новости. Испанские правоохранительные органы задержали подлодку, на борту которой находилось три тонны кокаина.
Прибывшая из Южной Америки 20-метровая подлодка была обнаружена в устье реки в муниципалитете Кангас (провинция Понтеведра, автономное сообщество Галисия) сообщает телеканал La Sexta.
Два члена экипажа задержаны. В момент проведения полицейской операции экипаж попытался затопить лодку. Правоохранительные органы пытаются поднять ее на поверхность, сообщил представитель испанского правительства в Галисии Хавьер Лосада в интервью Галисийскому радио. Ситуацию осложняют сложные метеоусловия.
Еще один подозреваемый скрылся. Полиция не исключает, что экипажу удалось избавиться от части груза.
По данным Pais, лодка прибыла из Колумбии, задержанные – граждане Эквадора.
По информации же La Voz de Galicia, лодка прибыла из Португалии.