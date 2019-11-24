Представительница Польши победила на детском Евровидении

ГЛИВИЦЕ (Польша), 24 ноя – РИА Новости. Представительница Представительница Польши Виктория Габор стала победительницей международного песенного конкурса "Детское Евровидение-2019" , финал которого прошел в городе Гливице.

По результатам голосования профессионального жюри и зрителей она набрала 278 баллов.

На втором месте представитель Казахстана, а на третьем – Испании.

Результат участников определялся по сумме голосования профессионального жюри и зрителей на сайте конкурса. В отличие от взрослого Евровидения, зрители могли голосовать за свою страну. При этом нужно было выбрать минимум троих понравившихся участников.

Российский дуэт Татьяна Меженцева и Денберел Ооржак занял 13-е место с 72 баллами. Во время первой репетиции в Гливице на сцене Arena Gliwice Ооржак упал в обморок, его доставили в больницу, где он сутки находился под наблюдением врачей. Несмотря на это, российский участник смог выступить на конкурсе.