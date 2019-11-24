В Сургуте загорелся ресторан

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ресторан загорелся на площади 3,6 тысячи квадратных метров в Сургуте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Рационализаторов горит здание ресторана "Кристалл" на площади 3,6 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
27 сентября, 10:51В Набережных Челнах начали проверку после пожара в заброшенном ресторане
По его словам, в результате пожара пострадал один человек, из горящего здания эвакуированы 60 посетителей. По данным МЧС, борьбу с огнем ведут 36 человек и 13 единиц техники.
Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.
По данным портала "К-информ", задымление началось на кухне, когда в зале ресторана отмечали свадьбу.
Обстоятельства возгорания выясняются.