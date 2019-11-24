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РИА Новости

В Сургуте загорелся ресторан

20:31 24.11.2019 (обновлено: 22:00 24.11.2019)
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ресторан загорелся на площади 3,6 тысячи квадратных метров в Сургуте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На улице Рационализаторов горит здание ресторана "Кристалл" на площади 3,6 тысячи квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
27 сентября, 10:51
В Набережных Челнах начали проверку после пожара в заброшенном ресторане
По его словам, в результате пожара пострадал один человек, из горящего здания эвакуированы 60 посетителей. По данным МЧС, борьбу с огнем ведут 36 человек и 13 единиц техники.
Состояние пострадавшего оценивается как удовлетворительное.
По данным портала "К-информ", задымление началось на кухне, когда в зале ресторана отмечали свадьбу.
Обстоятельства возгорания выясняются.
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МЧС РФСургутПроисшествия
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