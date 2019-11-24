Глава МИД Люксембурга предложил ЕС признать Палестину

Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 13 сентября 2016

БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал Евросоюз признать Палестину как государство в качестве ответа на политику администрации президента США Дональда Трампа в отношении поселений.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.

Он отметил, что это сложно сделать на национальном уровне в каждой из стран, особенно трудно добиться такого решения в Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Испании и Люксембурге.