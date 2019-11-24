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РИА Новости

Глава МИД Люксембурга предложил ЕС признать Палестину

19:55 24.11.2019 (обновлено: 20:07 24.11.2019)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 13 сентября 2016
Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. 13 сентября 2016
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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БЕРЛИН, 24 ноя - РИА Новости. Глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн призвал Евросоюз признать Палестину как государство в качестве ответа на политику администрации президента США Дональда Трампа в отношении поселений.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права.
"Европейский союз должен провести дебаты о том, не было бы уместно признать всем странам ЕС Палестину как государство. Так можно было бы по крайней мере создать противовес политике Трампа", - заявил Ассельборн в интервью немецкой газете Tagesspiegel am Sonntag.
Он отметил, что это сложно сделать на национальном уровне в каждой из стран, особенно трудно добиться такого решения в Германии, Франции, Бельгии, Нидерландах, Испании и Люксембурге.
"Но в рамках европейской инициативы это вполне себе можно представить. Признание Палестины всем ЕС было бы сигналом - палестинцам нужна родина, нужно государство так же, как и израильтянам", - добавил министр.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
21 ноября, 13:18
МИД Ирана обвинил США в помощи Израилю при "оккупации" Палестины
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ЛюксембургМИД ЛюксембургаЖан АссельборнДональд ТрампЕвросоюзПалестинаСШАВ мире
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