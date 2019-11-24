В Москве госпитализировали подростка после нападения сверстников

"По версии следствия, 23 ноября 2019 года вблизи здания, расположенного по Ярославскому шоссе, двое несовершеннолетних, применяя насилие, совершили разбойное нападение на 15-летнего сверстника", - сказала Иванова.

Она отметила, что юношу доставили в медучреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Личности нападавших установлены, с ними будут проводить следственные действия.