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РИА Новости

В Москве госпитализировали подростка после нападения сверстников

19:22 24.11.2019
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© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 24 ноя - РИА Новости. Пятнадцатилетний подросток в Москве попал в больницу после разбойного нападения сверстников, нападавших нашли, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Московские следователи завели уголовное дело по статье "Разбой".
"По версии следствия, 23 ноября 2019 года вблизи здания, расположенного по Ярославскому шоссе, двое несовершеннолетних, применяя насилие, совершили разбойное нападение на 15-летнего сверстника", - сказала Иванова.
Она отметила, что юношу доставили в медучреждение, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Личности нападавших установлены, с ними будут проводить следственные действия.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Юлия ИвановаСледственный комитет РФМоскваПроисшествия
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